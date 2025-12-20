Drama vorm Lidl: Nina Anhan rettet fremdem Mann das Leben

Es war ein ganz normaler Einkaufsabend in einem Discounter nahe Stuttgart, als sich Nina Anhan plötzlich in einer unerwartet dramatischen Situation wiederfand. Wie die Ehefrau von Rapper Haftbefehl (40) jetzt auf Instagram berichtete, war sie mit ihren Kindern unterwegs, wollte eigentlich nur schnell ein paar Sachen besorgen, als es wenige Meter vor ihr passierte: Ein Mann brach auf dem Parkplatz zusammen und blieb reglos am Boden liegen. Laut Nina lief sein Gesicht bereits blau an, während sich zahlreiche Menschen um den Bewusstlosen herum versammelten – ohne einzugreifen. Als die Influencerin die Situation realisierte, handelte sie schnell und entschlossen: Sie brachte den Mann in die stabile Seitenlage, um zu verhindern, dass er an Speichel oder seiner Zunge erstickt, und rettete damit vermutlich sein Leben. Wenig später trafen die herbeigerufenen Rettungskräfte ein.

Wieder zu Hause angekommen, zeigte sich Nina tief erschüttert über die Ereignisse und richtete einen Appell an ihre Follower: "Wenn ein Mensch am Boden liegt, darf man nicht wegsehen. Man muss helfen." Besonders wütend machte sie das Verhalten der Schaulustigen, die lediglich zusahen oder ihr Handy zückten, anstatt aktiv zu werden. Auch am nächsten Morgen ließ Nina das Geschehene nicht los: Sie versuchte noch, den Mann im Krankenhaus ausfindig zu machen, um zu hören, wie es ihm geht. Leider erfuhr sie, dass er in eine andere Klinik eingeliefert worden war.

Für Nina war dieser Vorfall eine Lektion – auch für ihre Kinder, die alles hautnah miterlebt haben. Die zweifache Mutter hofft, dass die Kleinen den Wert von Zivilcourage und Hilfsbereitschaft aus dieser Situation für ihr Leben mitnehmen. Auch privat legt Nina, die seit Jahren mit Rapper Haftbefehl verheiratet ist, Wert darauf, Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung vorzuleben. Der Vorfall erinnerte sie selbst daran, wie schnell sich das Leben verändern kann und dass auch kleine Handlungen eine große Wirkung haben können – manchmal sogar lebensrettend.

RTL ZWEI Nina Anhan, Kandidatin bei "Kampf der Realitystars"

Imago Nina Anhan und Aykut Anhan (Haftbefehl) beim Special Screening von "Babo – Die Haftbefehl Story" 2025

Instagram / ninaanhan Nina Anhan mit ihren Kindern Noah und Aliyah