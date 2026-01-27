Nach der Operation: Zeigt Haftbefehl hier seine neue Nase?

Rapper Haftbefehl (40) sorgt mit einem vermeintlich neuen Look nun für Wirbel im Netz: Eine Instagram-Story seiner Ehefrau Nina Anhan kursiert derzeit in den sozialen Medien. Darin ist der Musiker erstmals seit Monaten ohne Maske zu sehen – und mit deutlich veränderter Nase. Die kurze Aufnahme ist im Auto entstanden: Nina filmt sich selbst und schwenkt dann auf ihren Mann neben ihr. Laut 20 Minuten wird die Szene aktuell intensiv diskutiert. Viele Fans fragen sich, ob der Rapper hier tatsächlich seine rekonstruierte Nase nach der Operation zeigt oder ob es sich um einen Filter handelt.

Grund für den Eingriff ist eine schwere Schädigung seiner Nase, die auf jahrelangen Drogenkonsum zurückzuführen ist. Seit der Veröffentlichung der Netflix-Doku "Babo: Die Haftbefehl-Story" trat der Rapper in der Öffentlichkeit nur noch mit Maske oder Sturmhaube auf, um seine Nase zu verdecken. Ninas neue Story könnte nun erstmals einen Blick auf das Ergebnis nach der Operation erlauben. In den sozialen Medien prallen derweil die Meinungen aufeinander: Einige erkennen den Rapper kaum wieder und halten den Clip für KI-generiert. Andere wiederum freuen sich über seine sichtbare Genesung und geben zu bedenken, dass Schwellungen nach einem operativen Eingriff normal seien und es sich noch nicht um das endgültige Resultat handeln könne.

Erst vor Kurzem hat sich Haftbefehl der aufwendigen Nasenoperation unterzogen, die statt der geplanten drei Stunden ganze sechseinhalb Stunden dauerte. Seine Ehefrau Nina berichtete dazu auf Instagram: "Es war übel. Jetzt ist er in der Heilungsphase." Als Nächstes soll noch eine zweite Operation folgen, ein konkreter Termin ist jedoch noch nicht bekannt. Fans hoffen unterdessen, dass sich der Musiker bald vollständig erholt. Bereits am 28. Februar will Haftbefehl wieder auf der Bühne stehen und laut 20 Minuten beim 808 Festival in Zürich auftreten. Ob er dort mit oder ohne Maske performen wird, bleibt offen.

Netflix Ausschnitt aus "Babo - Die Haftbefehl-Story"

Instagram / ninaanhan Haftbefehl mit seiner Frau Nina Anhan

Imago Nina Anhan und Aykut Anhan (Haftbefehl), Oktober 2025