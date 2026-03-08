Sandra Bernhard freut sich auf Rolle in "The White Lotus"

Sandra Bernhard (70) wird in der vierten Staffel von The White Lotus zu sehen sein und könnte über diese Nachricht nicht glücklicher sein. Wie die Schauspielerin im Gespräch mit E! News auf dem roten Teppich der Actor Awards 2026 in Los Angeles verriet, musste sie sich diese Rolle allerdings über Jahrzehnte erkämpfen. "Was hat mich dazu gebracht, Mike White 25 Jahre lang als seine Freundin anzuflehen: 'Wann schreibst du mir eine Hauptrolle?'", scherzt Sandra zunächst und erklärt dann: "Er liebt mich. Wir lieben uns gegenseitig. Und er hat endlich gesagt: 'Das ist es. Das ist die Staffel.'"

Während die vierte Staffel der HBO-Serie sich noch in der Vorproduktion befindet, will Sandra über ihre Figur in dem beliebten Drama nichts verraten. "Nein. Meine Lippen sind versiegelt", stellt sie klar. Die 70-Jährige findet es aber durchaus spannend, die Fans im Unklaren zu lassen. "Es gibt viel Zeit, um nachzudenken und zu fantasieren, und wenn dann alles herauskommt, wird es die richtige Zeit sein", so Sandra weiter. Neben der Schauspielerin wurden bereits Helena Bonham Carter (59), Chris Messina, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, AJ Michalka (34), Alexander Ludwig (33) und Marissa Long für die neue Staffel bestätigt, die in Frankreich spielen wird.

Sandra ist nicht die einzige Schauspielerin, die lange von einer Rolle in einem Projekt von Mike, insbesondere "The White Lotus", träumte. Auch Jennie Garth (53) machte bereits deutlich, wie gern sie Teil der dritten Staffel gewesen wäre, die in Thailand gedreht wurde – nach dem Casting ging sie jedoch leer aus. Sogar Hollywoodstar Nicole Kidman (58) träumt von einem Projekt unter der Regie von Mike.

Getty Images Sandra Bernhard, Schauspielerin

Getty Images Mike White bei der Premiere der dritten Staffel von "The White Lotus"

Getty Images Nicole Kidman bei der Chanel Haute Couture Frühjahr/Sommer 2026 während der Paris Haute Couture Fashion Week