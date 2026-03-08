Lisa Rinna war anfangs von Harry Hamlins Werben verunsichert

Lisa Rinna (62) und Harry Hamlin gelten heute als eines der stabilsten Paare Hollywoods, doch die Anfänge ihrer Beziehung verliefen für die Schauspielerin alles andere als reibungslos. Wie Lisa jetzt bei einem Talk bei 92NY in New York verriet, war sie zunächst von den Annäherungsversuchen des gefeierten Schauspielers regelrecht "ausgeflippt". Harry rief sie damals über zwei Wochen hinweg täglich an, als sie bei ihren Eltern in Medford, Oregon, das Weihnachtsfest verbrachte. "Ich war ehrlich gesagt ziemlich verunsichert, weil er zu der Zeit ein so großer Star war", erklärte sie laut dem Magazin People. Harry war damals durch die Serie "L.A. Law" bekannt und war zuvor mit Nicolette Sheridan zusammen gewesen – für Lisa eine überwältigende Situation.

Die Schauspielerin konnte sich zunächst nicht vorstellen, in seiner Liga zu spielen, und lehnte sogar eine Einladung ab, Weihnachten gemeinsam mit ihm in Aspen zu verbringen. "Ich dachte, das ist gruselig", erinnerte sich Lisa an ihre damalige Reaktion. Während die meisten Menschen bei einem solchen Angebot wohl sofort zugesagt hätten, entschied sie sich lieber dafür, bei ihren Eltern zu bleiben. Doch Harrys Beharrlichkeit und die vielen Telefonate zahlten sich schließlich aus. "Ich denke, das hat mich letztendlich dazu gebracht, mich zu öffnen. Ich habe mit ihm gesprochen und ihn kennengelernt, und er ist so klug und freundlich und ein großartiger Mensch", so die Schauspielerin.

Lisa und Harry heirateten 1997 und haben gemeinsam die Töchter Delilah Belle Hamlin (27) und Amelia Gray Hamlin (24). Aktuell steht Lisa mit der Veröffentlichung ihrer Memoiren "You Better Believe I'm Gonna Talk About It" und ihrer Teilnahme an der Show "The Traitors" im Rampenlicht. In ihrem Buch spricht sie auch offen über Gerüchte bezüglich der Sexualität ihres Mannes und stellt klar: "Harry ist heterosexuell." Auf Instagram lobte sie ihren Mann bereits für dessen Mut, vor 40 Jahren in dem Film "Making Love" mitzuwirken, der damals als bahnbrechend galt und Harrys Karriere zunächst beeinträchtigte, bevor er Jahrzehnte später wieder große Rollen bekam.

Getty Images Lisa Rinna und Harry Hamlin, März 2020

Getty Images Harry Hamlin und Lisa Rinna im November 2023

Getty Images Lisa Rinna, Amelia Gray Hamlin und Harry Hamlin in New York