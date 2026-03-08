Selena Gomez steht Martin Short nach Schicksalsschlag bei

Selena Gomez (33) hat ihrem Serienpartner Martin Short (75) nach dem tragischen Tod seiner Tochter Katherine eine emotionale Botschaft zukommen lassen. Am 4. März teilte die Sängerin in ihrer Instagram-Story ein Schwarz-Weiß-Foto, das sie gemeinsam mit Martin und ihrem zweiten Only Murders in the Building-Kollegen Steve Martin (80) am Set zeigt. "Meine Lieblingsmänner. Ich werde immer für sie da sein, so wie sie für mich da waren", schrieb die Musikerin zu dem Bild und ergänzte: "Ich liebe dich, Steve, und ich liebe dich, Marty." Die drei Hauptdarsteller der Emmy-nominierten Comedy-Serie sind seit dem Start der Hulu-Show im Jahr 2021 sehr eng miteinander verbunden. Beide Männer waren sogar bei Selenas Hochzeit mit Benny Blanco (38) im Jahr 2025 dabei.

Der Schauspieler durchlebt derzeit eine schwere Zeit. Seine adoptierte Tochter Katherine starb am 23. Februar im Alter von 42 Jahren durch Suizid in ihrem Haus in Kalifornien. Nach ihrem Tod veröffentlichten ihre Angehörigen ein Statement, in dem sie mitteilten: "Katherine war von allen geliebt und wird für das Licht und die Freude in Erinnerung bleiben, die sie in die Welt brachte." Ein Insider berichtete gegenüber einem Medium, dass Martin "untröstlich" sei. "Für jemanden, der so viele Menschen zum Lachen bringt und immer versucht, andere aufzumuntern, hat dieser Verlust ihn völlig zerstört", erklärte die Quelle. Nach Katherines Tod wurden mehrere prominente Freunde des Komikers gesehen, darunter Steven Spielberg (79), Kurt Russell (74) und Eugene Levy (79), die ihn in seinem Haus in Los Angeles besuchten.

Katherine war durch Suizid verstorben und hatte einen Abschiedsbrief hinterlassen. Es ist aber nicht das erste Mal, dass Martin einen schweren Schicksalsschlag verkraften muss. Im Jahr 2010 hatte der Vater von drei Kindern bereits seine Ehefrau Nancy Dolman verloren, die im Alter von 58 Jahren an Krebs starb. "Unsere Ehe war ein Triumph. Also ist es hart", sagte er 2019 in einem Interview über die Trauer. "Sie starb 2010, aber ich kommuniziere immer noch mit ihr. Es ist 'Hey, Nan', weißt du? Wie würde sie auf diese oder jene Entscheidung reagieren, besonders was unsere drei Kinder betrifft."

Getty Images Selena Gomez bei den Golden Globe Awards 2026

Imago Martin Short und Steve Martin bei den 77. Primetime Emmy Awards im Peacock Theater in Los Angeles

Getty Images Martin Short mit Nancy Short und Katherine Short bei der After-Party zu "The Producers" im Hollywood Palladium, 2003