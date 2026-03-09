Beauty-OP? Fans diskutieren über Look von aespas Giselle

Giselle von der südkoreanischen Girlgroup aespa sorgt derzeit für Aufsehen unter ihren Fans – allerdings nicht nur wegen ihrer musikalischen Erfolge. Die Sängerin besuchte kürzlich eine exklusive Veranstaltung zur Fashion Week des Luxuslabels Loewe und zog dort mit ihrem Look alle Blicke auf sich. Während Giselle wie gewohnt elegant und stilvoll auftrat, war es laut allkpop vor allem ihr verändertes Aussehen, das die Gemüter erhitzte. Ihr dunkles Augen-Make-up und ihre luxuriöse Ausstrahlung sorgten zwar für Bewunderung, doch viele Fans bemerkten auch deutliche Veränderungen in ihrem Gesicht – insbesondere ihre deutlich schmalere Kinnpartie fiel auf.

In den sozialen Medien brach schnell eine Diskussion darüber aus, was hinter Giselles neuem Look stecken könnte. Während einige Fans über mögliche Beauty-Eingriffe spekulierten, vermuteten andere einen starken Gewichtsverlust. "Ihre Wangen...", "Was ist passiert? Sie sieht jetzt so anders aus" und "Es sieht so aus, als hätte sie noch mehr machen lassen", kommentierten besorgte Anhänger. Andere Stimmen äußerten sich besorgt: "Es sieht so aus, als hätte sie viel abgenommen" oder "Sie sieht so anders aus." Doch nicht alle Fans teilten die Besorgnis – einige waren der Meinung, dass lediglich das veränderte Make-up-Styling für den anderen Look verantwortlich sei.

Parallel zu den Diskussionen um ihr Äußeres arbeitet aespa weiter an ihrer Musik. Die Gruppe hat sich kürzlich mit Anderson .Paak für den Punk-R&B-Track "Keychain" zusammengetan, der Teil des Soundtracks zum Film "K-Pops!" ist. Die vier Mitglieder von aespa – neben Giselle gehören auch Karina, Winter und Ningning (23) zur Gruppe – sind seit ihrem Debüt im Jahr 2020 für ihre innovative Musik und ihr markantes Styling bekannt. Giselle, die in Japan geboren wurde und später in die USA zog, bevor sie zu SM Entertainment kam, ist seit Beginn ein fester Bestandteil der erfolgreichen K-Pop-Formation.

Getty Images Giselle, März 2026

Getty Images Giselle, März 2026

Getty Images Europe Karina, Giselle, Winter und Ningning von aespa auf dem Chopard ART Evening, Mai 2023, Frankreich