Prinzessin Michael von Kent erlitt jüngst einen Schlaganfall

Prinzessin Michael von Kent (81) liegt nach einem Schlaganfall im Bett. Die Ehefrau von Prinz Michael, die mit bürgerlichem Namen Marie Christine von Reibnitz heißt, kämpft laut Express derzeit mit den Folgen des gesundheitlichen Rückschlags. Für die 81-Jährige ist der Schlaganfall ein weiterer schwerer Schicksalsschlag, nachdem sie und ihre Familie in den vergangenen Jahren bereits von gesundheitlichen Problemen und persönlichen Tragödien betroffen waren. Wie es der Prinzessin aktuell geht und wie lange sie noch bettlägerig sein wird, ist bisher nicht bekannt.

Bereits vor dem Schlaganfall hatte die Prinzessin mit gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen. Bei einem Sturz auf der Treppe ihrer Residenz im Kensington Palace erlitt sie mehrere Knochenbrüche am Handgelenk. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug sie einen Stapel Mäntel, in die sie glücklicherweise fiel. Ihre Verletzungen waren beim vorweihnachtlichen Mittagessen von König Charles (77) im Buckingham Palace deutlich sichtbar. Nun muss sich die Prinzessin von dem Schlaganfall erholen, der die Familie in große Sorge versetzt.

Die vergangenen Jahre brachten für Marie Christine auch schwere persönliche Verluste. Im Februar 2024 beging ihr Schwiegersohn Thomas Kingston (†45) im Alter von 45 Jahren Suizid. In einem Interview mit dem Majesty Magazine sprach die Prinzessin über ihn: "Tom war ein wundervoller Mensch, so freundlich und rücksichtsvoll." Die Familie habe keinerlei Anzeichen bemerkt, dass etwas nicht stimmte.

Getty Images Prinz und Prinzessin Michael von Kent im September 2025

Getty Images Prinzessin Michael von Kent im Dezember 2024

Getty Images Prinz und Prinzessin Michael von Kent