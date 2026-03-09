Ehemalige Assistentin von Ex-Prinz Andrew will aussagen

Andrew Mountbatten-Windsor (66) gerät weiter unter Druck: Seine frühere Privatassistentin Charlotte Manley ist bereit, mit der Polizei über ihre Zeit an der Seite des Ex-Royals zu sprechen. Die 68-Jährige arbeitete mehrere Jahre für Andrew, zunächst als Assistentin, ab 2001 als private Sekretärin und Schatzmeisterin, während er als Sonderbeauftragter für Handel und Investitionen der britischen Regierung unterwegs war. Gegen Andrew wird derzeit wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch ermittelt. "Ich würde lieber mit der Polizei sprechen als mit der Presse", sagte Charlotte laut Daily Mail gegenüber Journalisten an ihrem Wohnort in Wiltshire, fügte jedoch hinzu: "Nicht, dass ich ihnen viel zu erzählen hätte."

Die frühere Marineoffizierin begleitete Andrew auf zahlreichen Geschäftsreisen ins Ausland, darunter auch nach New York. Wie bekannt wurde, hatte Charlotte im Juni 2000 einen Scheck über 86 Euro unterzeichnet, um eine südafrikanische Masseurin namens Monique Giannelloni zu bezahlen, die Andrews Räume im Buckingham Palace besuchte. Der Besuch war von Ghislaine Maxwell (64) organisiert worden, der Freundin von Jeffrey Epstein (†66). Ghislaine soll Monique damals gesagt haben, sie würde ihr "jemanden vorstellen, der berühmter ist als Gott". Wenige Wochen später stellte sich heraus, dass diese Person Andrew war. Monique berichtete 2019 gegenüber der Daily Mail von der Begegnung im Palast: "Ich kam in den Raum und Andrew stand dort in einem Bademantel. Nachdem er 'Hallo' gesagt hatte, verschwand er im Badezimmer und kam nackt zurück. Ich wandte meinen Blick ab und war ziemlich verlegen."

Zeitgleich veröffentlichte das US-Justizministerium kürzlich neue Fotos im Rahmen des Epstein Files Transparency Act, die einen Mann zeigen, der Andrew ähnelt. Auf einem der unscharfen Bilder, die in Jeffreys New Yorker Haus aufgenommen wurden, sitzt der Mann mit einer jungen Frau auf seinem Schoß, auf einem anderen lehnt sich eine Frau über seine Schulter. Die Gesichter der beiden Frauen sind unkenntlich gemacht. Die Aufnahmen gehören zu 180.000 neuen Bildern, die veröffentlicht wurden. Andrew war Mitte Februar wegen mutmaßlichen Amtsmissbrauchs festgenommen worden und verbrachte rund zehn Stunden auf der Polizeiwache, bevor er wieder freigelassen wurde.

Getty Images Prinz Andrew bei der Trauerfeier von Prinz Philip

© "Jeffrey Epstein: Stinkreich" / 2020 Netflix Prinz Andrew, Virginia Roberts Giuffre und Ghislaine Maxwell, "Jeffrey Epstein: Stinkreich"

Getty Images, Getty Images Prinz Andrew und Jeffrey Epstein