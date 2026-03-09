69.000 Euro im Jahr: Wird das Prinz Georges neue Schule?

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) haben kürzlich mit ihren beiden ältesten Kindern, Prinz George (12) und Prinzessin Charlotte (10), das Marlborough College in Wiltshire besucht. Die Privatschule, in der bereits Kate selbst einst zur Schule ging, kostet umgerechnet rund 69.000 Euro im Jahr. Der Besuch der Royals sorgt nun für reichlich Spekulationen darüber, ob George, der im Sommer zwölf Jahre alt wird, tatsächlich dort zur weiterführenden Schule gehen wird. Bislang war davon ausgegangen worden, dass er den Fußstapfen seines Vaters folgen und auf das reine Jungen-Internat Eton gehen würde.

Schüler der Schule wurden bei dem Besuch hektisch vom Hauptplatz des Campus, dem sogenannten "Court", geschickt. Ein "hochgestresster Lehrer" habe sie angewiesen, in die Bibliothek oder irgendwo anders hinzugehen, nur auf keinen Fall draußen zu bleiben, berichtet eine Quelle gegenüber der Zeitung Daily Mail. Die merkwürdige Aktion machte die Teenager jedoch neugierig, und einige von ihnen schlichen sich in einen der Türme der Bibliothek, um einen besseren Blick auf das Geschehen zu erhaschen. "Sie waren schockiert, als sie Kate und William sahen, wie sie aus einem sehr schicken Auto ausstiegen und über den Hof liefen", erzählt die Quelle.

George besucht derzeit noch die Lambrook-Grundschule und steht im Sommer vor dem Wechsel auf eine weiterführende Schule. Während William und sein Bruder Harry (41) beide nach Eton gingen, besuchte Kate das Marlborough College, nachdem sie zuvor das Mädcheninternat Downe House wegen Mobbing verlassen hatte. Auch Prinzessin Eugenie (35), die Cousine von William, gehört zu den Absolventen von Marlborough. Die Schule ist im Gegensatz zu Eton koedukativ, das heißt, dort werden sowohl Jungen als auch Mädchen unterrichtet.

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz George, Prinz William und Prinzessin Charlotte, Juli 2025

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George auf der diesjährigen Weihnachtskarte

Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Harry und Jack Brooksbank, König Charles' Krönung