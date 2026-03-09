Nach Royal-Lodge-Rausschmiss: Wo wohnt Sarah Ferguson jetzt?

Auch Sarah Ferguson (66) musste die Royal Lodge in Windsor verlassen – ihr bisheriger Wohnsitz, in dem sie jahrelang mit ihrem Ex-Mann Andrew Mountbatten Windsor (66) lebte. Im Zuge der Skandale des Ex-Prinzen und dessen Festnahme im Februar wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch mussten er und die ehemalige Herzogin von York die Titel abgeben und aus dem Anwesen ausziehen. Wo genau sie sich derzeit aufhält, ist nicht bekannt. Sarah, die über 20 Jahre in der Royal Lodge lebte, hatte bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass sie ein unabhängiges Leben führen möchte. Bereits 2011 hatte sie die Royal Lodge kurzzeitig verlassen, bevor sie wieder dort einzog und bis zu Andrews Verbannung im Februar 2026 auf Wunsch des Königs dort blieb.

Bereits 2015 hatte Sarah ein Chalet in der Schweiz für rund 15 Millionen Euro erstanden und sich damit räumlich von der Royal Lodge distanziert. Ein Sprecher der Herzogin erklärte damals gegenüber der Presse: "Sie hat viele internationale geschäftliche Verpflichtungen und hat sich erheblich weiterentwickelt. Das zeigt wirklich, dass sie eine unabhängigere Einheit wird." Parallel behielt Sarah jedoch eine gemietete Wohnung im exklusiven Londoner Eaton Square – einem noblen Viertel voller georgianischer Reihenhäuser, das zum Grosvenor Estate gehört, welches von Hugh Grosvenor (35), dem Duke of Westminster und engen Freund von Prinz William (43), verwaltet wird. Das Schweizer Chalet verkaufte sie 2022 für rund 25 Millionen Euro. Im selben Jahr investierte Sarah in ein Stadthaus in London für knapp 5 Millionen Euro als Wertanlage für ihre Töchter Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35). Die Immobilie verkaufte sie im September 2025, nachdem ihre Mieterin ein Kaufangebot abgegeben hatte.

Andrew und Sarah sorgten in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen. Der frühere Royal-Butler Paul Burrell hatte in seinem Buch Details aus den frühen Jahren ihrer Ehe enthüllt und geschildert, wie das Paar angeblich für Entsetzen beim Hauspersonal gesorgt haben soll. Eine Quelle verriet gegenüber Hello!, dass Sarah bereit sei, nun ihr eigenes Leben zu führen: "Sie hat all die Jahre zu Andrew gehalten, aber ist jetzt bereit, ihre Flügel auszubreiten. Sie wird nicht mit ihm in das neue Haus auf dem Sandringham Estate ziehen." Als mögliche Zwischenlösung gilt Eugenies Haus in Portugal, während Sarah nach einem dauerhaften Wohnsitz sucht. Wo sie sich künftig niederlassen wird, bleibt vorerst offen.

Getty Images Sarah Ferguson im Juli 2025

Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson 2025 in London

