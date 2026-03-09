Taylor Swift unter Beschuss: Fans entlarven ihre Taktiken

Taylor Swift (36) sieht sich mit zunehmender Kritik konfrontiert. Die Sängerin wird von immer mehr ihrer einstigen Fans für berechnete Veröffentlichungsstrategien und ihr Schweigen zu politisch heiklen Themen angeprangert. Besonders unter Beschuss steht Taylor wegen der vielen Album-Varianten, die sie in kurzen Abständen auf den Markt bringt, um ihre Chart-Position zu verteidigen. "Die Tatsache, dass sie so viel plant und Strategien entwickelt, um sich ihren Weg zur Nummer eins zu erkämpfen, ist für mich peinlich", erklärte ein selbsternannter, erschöpfter Fan in einem kürzlichen TikTok-Video. Eine Umfrage von YouGov zeigt, dass Taylors Beliebtheit tatsächlich gesunken ist: Lag ihre Zustimmungsrate 2024 noch bei 54 Prozent, ist sie mittlerweile auf 46,7 Prozent gefallen.

Besonders scharf kritisiert wurde Taylor für die Veröffentlichung ihres Musikvideos zu "Opalite" am 8. Februar auf YouTube, dem Tag, an dem Bad Bunny (31) bei der Super Bowl auftrat. Das Video war bereits zwei Tage zuvor auf Apple Music und Spotify erschienen, obwohl Taylor es bereits im November in London gedreht hatte. Nur neun Tage später folgten mehrere Remix-Versionen des Songs. "Die Tatsache, dass sie bis zur Super Bowl gewartet hat, um es zu veröffentlichen und einen Latino-Künstler in einem so wichtigen Moment seiner Karriere zu überschatten, während die USA wegen ICE-Razzien gegen Einwanderer in Flammen steht, ist unglaublich taktlos", schrieb ein enttäuschter Fan auf Reddit. Während Bad Bunny sich deutlich gegen die ICE-Razzien positionierte, bleibt Taylor stumm.

Auch in das Drama um Blake Lively (38) und Justin Baldoni (42) wurde Taylor hineingezogen. Laut einer Quelle versuchen die Sängerin und ihr Verlobter Travis Kelce (36) nun, "alles zu tun, um sich vom Baldoni-und-Lively-Drama fernzuhalten". Stattdessen beschäftigt sich Taylor lieber mit "der Planung von Hochzeitsideen", wie ein Insider gegenüber Daily Mail verriet. Dass ausgerechnet die erfolgreichste Künstlerin des 21. Jahrhunderts laut Billboard derart in der Kritik steht, dürfte für Taylor besonders schmerzlich sein. "Sie sind sich dessen bewusst, und es ist lästig, aber die Devise lautet jetzt, kein Öl ins Feuer zu gießen", so der Insider weiter. Taylor und Travis wollten keine größeren Entscheidungen treffen und nicht auf Kontroversen reagieren.

IMAGO / ZUMA Press Wire Taylor Swift, Sängerin

IMAGO / ZUMA Press Taylor Swift, Sängerin

Imago Taylor Swift während der Eröffnungsshow der The Eras Tour in Australien, 16. Februar 2024