Taylor Swift ist meistverkaufte Sängerin im 21. Jahrhundert

Taylor Swift (36) hat einmal mehr bewiesen, dass sie zu den größten Stars der Musikindustrie gehört. Die Sängerin wurde jetzt vom Magazin Billboard zur meistverkauften Künstlerin des 21. Jahrhunderts gekürt. Mit ihren beeindruckenden Verkaufszahlen und Streaming-Erfolgen führt sie das Ranking souverän an und lässt dabei eine ganze Reihe internationaler Superstars hinter sich. Die Liste wurde anlässlich des Internationalen Frauentags veröffentlicht und zeigt, welche Künstlerinnen die moderne Musikwelt dominieren.

Direkt hinter der Sängerin landet Rihanna (38) auf dem zweiten Platz, obwohl sie seit zehn Jahren kein Album mehr veröffentlicht hat. Den dritten Rang sichert sich Beyoncé (44), gefolgt von Adele (37) auf Platz vier. Die Britin ist die einzige Künstlerin aus dem Vereinigten Königreich, die es in die Top Ten geschafft hat. Ihr Album "21" aus dem Jahr 2011 wurde erst im Januar mit über 56 Millionen verkauften Einheiten zum meistverkauften Album einer Künstlerin aller Zeiten gekürt. Auf den weiteren Plätzen folgen Katy Perry (41) auf Rang fünf, Lady Gaga (39), Pink (46) und Ariana Grande (32), die mit ihren 32 Jahren die jüngste Künstlerin in den Top Ten ist. Miley Cyrus (33) und Alicia Keys (45) komplettieren schließlich die begehrte Liste.

Für Taylor ist die neue Bestmarke der vorläufige Höhepunkt einer Karriere, die als Country-Teenie begann und sie zur globalen Pop-Ikone gemacht hat. "Ich musste mir selbst eingestehen, dass es nicht größer werden kann, und ich erlaube mir, das zu genießen", sagte Taylor laut Daily Mail über ihren Erfolg während ihrer Eras Tour. In der Liste finden sich neben ihr auch weitere Legenden wie Shania Twain (60), Alanis Morissette (51), Céline Dion (57) und Madonna (67).

Anzeige Anzeige

Imago Taylor Swift während der Eröffnungsshow der The Eras Tour in Australien, 16. Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna bei den CFDA Awards 2025 im American Museum of Natural History in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Adele, Sängerin