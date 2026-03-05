Selena Gomez träumt von großer Familie mit Benny Blanco

Selena Gomez (33) hat in einer Folge des Podcasts "Friends Keep Secrets" verraten, wie sie sich ihre Zukunft mit Ehemann Benny Blanco (37) vorstellt. Die Sängerin, die den Musikproduzenten im vergangenen Jahr geheiratet hat, träumt von einer großen Familie mit insgesamt vier Kindern. Als Inspiration dient ihr dabei eine Szene aus dem Weihnachtsfilm "The Family Stone", in dem Diane Keaton (†79) die Matriarchin einer großen Familie spielt. "Ich kann diese Szene nicht aus meinem Kopf bekommen. Es ist eine Dinner-Szene mit all ihren Kindern und es hat mich immer innerlich so glücklich gemacht", schwärmte die 33-Jährige im Podcast ihres Mannes. Ihr Traum sei es, eines Tages an einem Tisch zu sitzen, umgeben von ihren erwachsenen Kindern, deren Partnern oder Enkelkindern.

Die Schauspielerin räumte allerdings ein, dass sie sich bewusst ist, dass dieser Wunsch möglicherweise nicht genau so in Erfüllung gehen wird. "Wenn wir nur eines haben können oder keines... wir wissen es nicht", erklärte Selena. Sie hatte bereits 2024 gegenüber dem Magazin Vanity Fair erstmals öffentlich gemacht, dass sie aus medizinischen Gründen keine Kinder austragen kann. Nach Jahren des Kampfes gegen Lupus, eine chronische Autoimmunerkrankung, musste sie akzeptieren, dass eine natürliche Mutterschaft für sie nicht möglich ist. "Das war etwas, worüber ich eine Weile trauern musste", sagte sie damals. Dennoch sei sie inzwischen an einem besseren Ort angelangt und sehe Leihmutterschaft oder Adoption als wunderbare Möglichkeiten.

Während Selena über ihre Familienpläne sprach, waren einige Zuschauer des Podcasts von einem anderen Detail abgelenkt. Bennys nackte Füße, die während der Aufnahme sichtbar auf dem Sofa ruhten und deutliche Schmutzspuren aufwiesen, sorgten für Aufregung in den sozialen Medien. Fans zeigten sich angewidert und einige forderten Selena sogar auf, sich von ihm scheiden zu lassen. "Das ist ekelhaft, ich weiß nicht, wie Selena damit umgeht", schrieb ein Nutzer auf X. Selena selbst scheint die Kritik jedoch nicht zu kümmern – in der neuesten Podcast-Episode küsste sie sogar demonstrativ Bennys Füße vor laufender Kamera.

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco bei der Academy Museum Gala, Oktober 2025

Getty Images Benny Blanco und Selena Gomez bei den Golden Globe Awards 2026

YouTube/ Friends Keep Secrets Selena Gomez und Benny Blanco in dessen Podcast "Friends Keep Secrets"

