Selena Gomez widmet Benny Blanco süße Geburtstagsgrüße

Selena Gomez (33) hat ihrem Ehemann Benny Blanco (38) zum Geburtstag am 8. März eine liebevolle Hommage auf Instagram gewidmet. Die Sängerin teilte eine Reihe privater Schnappschüsse des Paares, darunter gleich mehrere Schwarz-Weiß-Fotos von ihrer Hochzeit im vergangenen September. "Happy Birthday my Love", schrieb die 33-Jährige zu den romantischen Aufnahmen und fügte hinzu: "Ich liebe dich von ganzem Herzen." Unter den geteilten Bildern befanden sich auch Momente von den Golden Globe Awards im Januar 2026, ein gemütlicher Abend mit Taco Bell-Essen auf dem Sofa sowie Schnappschüsse, die das frisch verheiratete Paar beim Küssen und Kuscheln zeigen.

In den Kommentaren unter dem Post bedankte sich Benny bei seiner Frau mit den Worten: "Du bist das beste Geburtstagsgeschenk, das ich mir jemals wünschen könnte." Zu den süßen Details der Bildergalerie gehörte auch ein Foto von den beiden in der Küche, auf dem Selena sich an Bennys Schulter lehnt, während er Fleischbällchen zubereitet. Ein weiteres Bild zeigte das Paar in Abendgarderobe vor einem Kamin in ihrem Zuhause – im Hintergrund war ein gerahmtes Selfie von Selena und ihrer besten Freundin Taylor Swift (36) aus deren Teenager-Jahren zu sehen.

Seit ihrer Hochzeit vor fünf Monaten zeigen sich Selena und Benny regelmäßig verliebt in der Öffentlichkeit. Das Paar hatte seine Beziehung Ende 2023 öffentlich gemacht und sich im vergangenen Jahr in Kalifornien das Jawort gegeben. Der Geburtstag war zugleich der erste seit ihrer Eheschließung. Erst kürzlich hatte Selena in Bennys Podcast "Friends Keep Secrets" verraten, dass sie sich eine große Familie mit vier Kindern wünscht und von einem Leben umgeben von ihren erwachsenen Kindern und Enkelkindern träumt.

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco an ihrem Hochzeitstag

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco