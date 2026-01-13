Palina schildert offen den Verlust ihres ungeborenen Babys

Palina hat in ihrer Instagram-Story offen gemacht, was viele nur im Stillen durchleben: Der Social-Media-Star verlor kurz nach Weihnachten 2025 sein ungeborenes Baby. An den Feiertagen hielten sie und Partner Julian Claßen (32) noch einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen, wenig später folgten die traurigen Nachrichten. In bewegenden Instagram-Storys berichtete Palina, wie der Abgang verlief, sprach über Schmerzen, Blutungen und den Versuch, Antworten zu finden. "Ich dachte, ich rede da einfach ganz offen darüber, weil es ist kein Tabuthema. [...] Und zwar habe ich fünf bis sechs Tage ungefähr dann eine Blutung gehabt. Also eigentlich wie eine normale Periode, sage ich mal, aber eben viel intensiver und viel schmerzhafter. Das hat wirklich unfassbar wehgetan", erklärte sie ihren Followern.

Heute dokumentiert sie penibel ihren Zyklus, um trotz PCO den Eisprung nicht zu verpassen – mit mehreren Ovulationstests am Tag. Palina erklärt, dass bei PCO der Eisprung nur ein kurzes Zeitfenster haben kann und selbst dann auftreten kann, wenn die Periode monatelang ausbleibt. "Falls ihr auch PCO habt, dann würde ich euch raten, immer aufzuschreiben, wann eure Periode da war, wann euer Eisprung war", so die Influencerin. Dies helfe der Ärztin und gebe ihr selbst ein Gefühl von Kontrolle. Diesen Monat, erzählt sie, habe sie das fruchtbare Fenster wohl verpasst – Unterleibsschmerzen zur Zyklusmitte deuten für sie darauf hin.

Schon vor einer Woche hatten Palina und Julian Claßen das Thema Fehlgeburt offen angesprochen und sich in einer Fragerunde auf Social Media den Fragen ihrer Follower gestellt. Auf die Frage, ob sie jetzt mit der Kinderplanung pausieren würden, antwortete Palina damals ganz klar: "Wir probieren es weiter und nehmen euch mit." Die Influencerin wollte damit deutlich machen, dass sie und ihr Partner trotz des Verlustes nach vorne schauen wollen und ihre Community weiterhin an ihrem Weg teilhaben lassen.

Instagram / palinamin Influencerin Palina, Februar 2025

Instagram / palinamin Palina, Dezember 2025

Instagram / palinamin Julian Claßen mit seiner Freundin Palina, November 2024