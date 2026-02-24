Rätselhafte Posts: Sind Cody Simpson & Emma McKeon getrennt?

Cody Simpson (29) und Emma McKeon (31) sorgen derzeit mit ihren Aktivitäten auf Instagram für Gesprächsstoff. Die beiden, die seit April 2022 ein Paar sind, teilten nun Fotos vom Melrose Place Farmers Market in Los Angeles. Der 29-jährige Musiker posierte dort entspannt mit einer Schale Blaubeeren in der Hand zwischen den Marktständen, während die 31-jährige Schwimmerin ebenfalls Eindrücke aus derselben Gegend postete – darunter ein Bild mit auffallend ähnlichen Beerenschalen an einem Obst- und Gemüsestand. Fans wurden laut Daily Mail jedoch hellhörig, da sich das Paar auf den Bildern nicht gegenseitig markierte.

Schon seit mehreren Wochen mehren sich die Hinweise darauf, dass es zwischen den beiden kriseln könnte. Wie die Daily Mail berichtet, wurden Cody und Emma zuletzt im Dezember gemeinsam bei einem öffentlichen Event gesehen. Zudem ließ Emma Codys Geburtstagspost im Januar ohne Like oder Kommentar verstreichen. Selbst Weihnachten und Silvester sollen die beiden wohl getrennt voneinander verbracht haben. Zwar waren sowohl Cody als auch Emma beim Australian Open vor Ort, wurden jedoch nicht gemeinsam gesehen. Laut der Daily Mail folgen sich die beiden weiterhin auf Social Media, doch eine sichtbare Interaktion mit den Beiträgen des anderen bleibt aus.

Hinzu kommt offenbar auch die räumliche Distanz: Nachdem Cody sich nicht für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifizieren konnte, richtet er seinen Fokus wieder stärker auf die Musik. Für sein musikalisches Comeback hält er sich derzeit wohl überwiegend in Los Angeles auf. Emma hingegen verbringt ihre Zeit in Australien, nachdem sie als elfmalige Olympiamedaillengewinnerin und achtmalige Weltrekordhalterin ihre Schwimmkarriere beendet hat. Für zusätzliche Spekulationen sorgte zuletzt der Verkauf ihres gemeinsamen Hauses an der Gold Coast im vergangenen Jahr. Wie es für die beiden nun als Paar weitergeht, bleibt also vorerst abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / emmamckeon Cody Simpson und Emma McKeon

Anzeige Anzeige

Instagram / codysimpson Cody Simpson und Emma McKeon, 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / codysimpson Emma McKeon und Cody Simpson im November 2023

Anzeige