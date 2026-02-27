"Wuthering Heights"-Intro besteht aus Margot und Jacobs Haar

Regisseurin Emerald Fennell (40) hat für ihre Adaption von "Wuthering Heights" ein ganz besonderes Detail kreiert: Der Vorspann des Films besteht aus den echten Haaren von Margot Robbie (35) und Jacob Elordi (28). Die beiden Schauspieler, die in dem romantischen Drama die Hauptrollen der Cathy und Heathcliff spielen, stellten ihr Haar für diese außergewöhnliche künstlerische Entscheidung zur Verfügung. Wie die Hair- und Make-up-Designerin Sian Miller erklärte, sollen die miteinander verflochtenen Haare die intensive und untrennbare Verbindung der beiden Figuren symbolisieren. Einblicke hinter die Kulissen, die auf TikTok geteilt wurden, zeigen, wie das Haar zu einem rohen, romantischen und wilden Intro verwoben wurde.

Die Gestaltung des Vorspanns passt perfekt zur visuellen Ästhetik des gesamten Films. Sian betonte, dass der Look der Charaktere "im Dreck verwurzelt" und "gelebt" wirken sollte, um die raue und erdige Atmosphäre der Geschichte einzufangen. Die verflochtenen Haare im Intro setzen damit gleich zu Beginn ein starkes Statement über die Natur der Beziehung zwischen Cathy und Heathcliff. Für andere Szenen im Film, insbesondere wenn Cathy zur Grange zieht, trug Margot maßgeschneiderte und aufwendig gestaltete Perücken, um die Verwandlung ihrer Figur zu unterstreichen.

Vor zwei Wochen hatten die ersten internationalen Kritiken für gemischte Reaktionen gesorgt. So schrieb Boston Globe, dass zwischen Margot und Jacob "keinerlei romantische Chemie" zu spüren sei. Auch das Magazin Time Out zeigte sich enttäuscht und warf den beiden Hauptdarstellern vor, ihre Figuren würden "oberflächlich und wenig überzeugend" wirken. Im Gegensatz dazu lobte Hollywood Reporter die beiden als "gefühlvoll und faszinierend" und bescheinigte dem Paar eine außergewöhnliche Leinwandpräsenz. Trotz dieser unterschiedlichen Einschätzungen zeigten sich Margot und der Schauspieler bei Premieren und Presseterminen sehr harmonisch. In einem Interview mit British Vogue bezeichnete Margot die Zusammenarbeit mit Jacob als "inspirierend" und erklärte, dass vor allem die intimeren Szenen einen bleibenden Eindruck bei ihr hinterließen.

Getty Images Jacob Elordi und Margot Robbie bei der UK-Premiere von "Wuthering Heights" im Odeon Luxe Leicester Square in London, Februar 2026

Getty Images Emerald Fennell bei der Loewe Menswear Spring/Summer 2025 Show während der Paris Fashion Week, Juni 2024

Getty Images Margot Robbie and Jacob Elordi bei der Premiere von "Wuthering Heights" im State Theatre in Sydney, Februar 2026