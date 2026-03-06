High beim Casting: Margot Robbie beichtet peinlichen Vorfall

Margot Robbie (35) plaudert eine besonders peinliche Episode aus ihrer frühen Karriere aus: Die Schauspielerin erinnert sich an ein Casting, bei dem sie komplett ungewollt high auftauchte – und damit ihre Chance auf die Rolle im Nu verspielte. In einem Gespräch mit The Sun erzählt Margot, wie sie direkt nach einem medizinischen Eingriff, ohne Frühstück, dafür aber mit einer ordentlichen Dosis Schmerzmittel, zu einem wichtigen Vorsprechen fuhr. Im Auto merkte sie plötzlich, dass etwas gar nicht stimmte. Während sie eigentlich um einen Job kämpfen wollte, war sie plötzlich wie von Sinnen.

Der Auslöser für das Chaos: Margot hatte am Vortag starke Schmerzen und ließ sich von einem Freund helfen, der gerade eine Wurzelbehandlung hinter sich hatte. Er drückte ihr Schmerztabletten in die Hand und empfahl ihr, vor dem Casting eine davon zu nehmen und eine als Reserve dabeizuhaben. Margot nahm aber kurzerhand beide. "Ich hatte keine Zeit zu frühstücken und nahm die zwei Tabletten auf nüchternen Magen", erinnerte sich die Barbie-Darstellerin im Interview. Auf halbem Weg zum Vorsprechen überkam sie dann ein völlig übertriebenes Glücksgefühl: "Ich fuhr mit dem Auto und auf halbem Weg dachte ich plötzlich: Oh mein Gott, was für ein schöner Tag! Ich hatte eine Hand aus dem Fenster gestreckt. Ich war völlig außer mir."

Beim eigentlichen Casting lief gar nichts mehr rund – Margot rollte sich nur noch auf einem Sofa zusammen, alles sei "einfach furchtbar" gewesen. Die Rolle bekam sie nicht. Immerhin arbeitete eine Freundin bei der Produktionsfirma, bei der sie panisch auftauchte und flehte: "Kannst du mir etwas zu essen geben oder so? Ich glaube, ich bin high. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich bin high, hilf mir." Im Rückblick beschreibt Margot die Szene als "urkomisch". Dennoch nahm sie eine wichtige Erkenntnis aus diesem Vorfall mit: Schmerzmittel unterschätzt sie nach eigener Aussage seitdem nicht mehr.

Getty Images Margot Robbie bei der New Yorker Premiere von "A Big Bold Beautiful Journey", September 2025

Getty Images Margot Robbie beim Fotocall vor der Vorführung von "Wuthering Heights"

Getty Images Margot Robbie beim globalen Creator-Q&A zu "Wuthering Heights" im Claridge's in London