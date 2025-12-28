"Ein Irrer": Sylvester Stallone korbt Quentin seit 27 Jahren

Sylvester Stallone (79) hat seit fast drei Jahrzehnten immer wieder Rollenangebote von Quentin Tarantino (62) abgelehnt. Das verriet der "Rambo"- und "Rocky"-Held jetzt im Gespräch mit dem kanadischen Magazin Maclean's. Schon zweimal wollte Quentin den Actionstar in seinen Kultfilmen sehen: zuerst als Gangster Louis Gara in "Jackie Brown", später als sadistischer Stuntfahrer in "Death Proof". Doch jedes Mal winkte Sylvester ab – auch, weil er sich mit dem Regisseur über die richtige Botschaft seiner Rollen so gar nicht einig ist.

Wie weit diese Meinungsverschiedenheiten gehen, erzählte Sylvester offen am Beispiel seiner Kultfigur Rambo. In der Romanvorlage stirbt der traumatisierte Vietnam-Veteran am Ende, doch genau das wollte der Schauspieler für den Film nicht. "Ich dachte, das sei nicht die richtige Botschaft. Es hatte fast 200.000 Selbstmorde unter heimkehrenden Vietnam-Veteranen gegeben", sagte er. Quentin sah das anders und konfrontierte ihn laut Sylvester mit den Worten: "Du bist ein Feigling, du hättest ihn töten sollen!" Die Antwort des Actionstars fiel deutlich aus: "Quentin, du bist ein Irrer. Ich möchte ein paar Fortsetzungen machen, Bruder."

Auch bei "Death Proof" setzte Sylvester Grenzen: Die Rolle, die später Kurt Russell (74) übernahm, lehnte er mit dem Hinweis auf seine Kinder ab. "Ich habe zwei Töchter, und dieser Kerl hat ein Hobby: Teenager in sein Auto zu setzen und sie gegen eine Wand zu fahren. Das wird nicht funktionieren", erklärte er. Der Schauspieler ist für seine Haltung bekannt, moralische Verantwortung in seinen Rollen zu übernehmen. Als Vater von fünf Kindern, darunter zwei Töchter, lehnt er Drehbücher ab, die Gewalt gegen Frauen oder andere problematische Themen verherrlichen. Es bleibt abzuwarten, ob es je zu einer gemeinsamen Arbeit kommt – die Zeit dafür könnte mit Quentins angekündigtem 10. und letzten Film bald ablaufen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Sylvester Stallone und Quentin Tarantino

ActionPress Sylvester Stallone als Rambo, 1982

Getty Images Kurt Russell, Schauspieler

