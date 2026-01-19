Mit fast 80: Sylvester Stallone beeindruckt Fans im Gym

Sylvester Stallone (79) zeigt, wie es geht: Der "Rocky"-Star feiert im Juli seinen 80. Geburtstag, doch wer glaubt, das Action-Urgestein würde nun die Beine hochlegen, der täuscht sich. In seinem privaten Fitness-Tempel in Palm Beach ließ Sylvester jetzt nämlich die tätowierten Bizeps spielen und beweist: Auch mit fast 80 Jahren ist er immer noch fit! "Jedes Jahr wird es härter und härter, aber man muss dranbleiben", motiviert er seine Follower auf Instagram. Während die Fans im Netz rätseln, ob der Star ein Elixier für ewige Jugend gefunden hat, stellt der Schauspieler klar: Dieser Körper ist das Ergebnis von "Blut, Schweiß und Tränen".

Laut Daily Mail überschlugen sich die Reaktionen im Netz: "Du siehst mit 79 fantastisch aus", staunte ein Follower, während ein anderer Fan jubelte: "Sly altert nie!" Ein weiterer Nutzer brachte es mit einem Bizeps-Emoji auf den Punkt: "Was für eine Inspiration." Prominente meldeten sich ebenfalls zu Wort: Moderator Mario Lopez (52) schickte Applaus, "Terminator 2"-Star Robert Patrick ließ Grüße da, Schauspielerin Kim Fields und Produzent Randall Emmett (54) lobten den vollen Körpereinsatz. Sylvester erklärte im Selfie-Video, warum ihn das Training antreibt: "Du fühlst dich körperlich besser, also hast du die Kraft, deine Ziele zu erreichen und jeder Herausforderung zu begegnen", sagte er.

Abseits der Hanteln dreht sich Sylvesters Leben viel um seine Familie. Der Hollywood-Star ist seit vielen Jahren mit Jennifer Flavin (57) verheiratet, mit der er die drei gemeinsamen Töchter Sophia, Sistine und Scarlet großgezogen hat. Die Unternehmerin hatte 2022 zwar kurzzeitig die Scheidung eingereicht, sich nach zwei Wochen aber wieder umentschieden. Aus seiner ersten Ehe stammt Sohn Seargeoh, ein weiterer Sohn, Sage, starb 2012 an Herzkomplikationen – ein Verlust, über den der Schauspieler in Interviews immer wieder offen gesprochen hat. In Gesprächen mit US-Medien betont Sylvester gerne, dass "Rocky" für ihn nie nur ein Boxfilm war, sondern vor allem eine Liebesgeschichte: "Der Film steht und fällt mit der Liebe, nicht mit den Kämpfen", sagte er bei CBS Mornings. Und auch über sein eigenes Vermächtnis hat er eine klare Vorstellung: Er wolle ein Symbol dafür sein, "wie ein ganz normaler Mensch überwältigende Hindernisse überwinden kann" – ganz so, wie er es im Gym in Florida gerade vorlebt.

IMAGO / ZUMA Press Wire Sylvester Stallone im September 2025

Getty Images Sylvester Stallone, Schauspieler

Getty Images Sylvester Stallone und Jennifer Flavin im Dezember 2023