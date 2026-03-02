Samuel L. Jackson erobert Texas im neuen "Frisco King"

Samuel L. Jackson (77) kehrt mit einer neuen Serie ins "Tulsa King"-Universum zurück – allerdings an einem ganz anderen Ort als ursprünglich geplant. Der Schauspieler wird im Spin-off "Frisco King" erneut seine Rolle als Russell Lee Washington Junior übernehmen, die er bereits in der dritten Staffel von "Tulsa King" verkörperte. Ursprünglich sollte die Show unter dem Titel "NOLA King" in New Orleans spielen, doch nun wurde der Schauplatz nach Frisco in Texas verlegt. Samuel übernimmt dabei nicht nur die Hauptrolle, sondern fungiert auch als ausführender Produzent der achtteiligen ersten Staffel. Die Dreharbeiten sollen Ende März in Fort Worth in Texas beginnen.

Eine besondere Rolle bei der Produktion spielt Regisseur Taylor Sheridan, der alle acht Episoden der ersten Staffel selbst schreiben wird. "Wir fühlen uns geehrt, dass Taylor Sheridan die erste Staffel von 'Frisco King' schreibt und Samuel L. Jacksons ikonischen Charakter zum Leben erweckt", erklärte Matt Thunell, Präsident von Paramount Television Studios, in einem Statement gegenüber The Hollywood Reporter. Jane Wiseman, Leiterin der Originalproduktionen bei Paramount+, lobte die Besetzung und betonte, dass Samuels Teilnahme am Projekt "ein Beweis für die Größenordnung und den Ehrgeiz der Geschichten ist, die Taylor hier entwickelt". Hinter den Kulissen ist auch "Tulsa King"-Star Sylvester Stallone (79) als ausführender Produzent mit an Bord.

Taylor hat bereits die erste Staffel von "Yellowstone" und "Mayor of Kingstown" geschrieben sowie sämtliche Episoden der Spin-offs "1883" und "1923" verfasst. Bei "Tulsa King" war er bisher lediglich als Co-Autor der Pilotfolge beteiligt. Taylor und sein häufiger Mitarbeiter David C. Glasser haben im vergangenen Jahr in Fort Worth einen Produktionscampus eröffnet, wo nun auch "Frisco King" gedreht werden soll. Die Mutterserie "Tulsa King" wurde bereits für eine vierte Staffel verlängert und läuft exklusiv beim Streamingdienst Paramount+.

Getty Images Samuel L. Jackson im September 2014

Getty Images Samuel L. Jackson, März 2025

Getty Images Sylvester Stallone, November 2024