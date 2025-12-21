Sly Stallone vergrault: "Cliffhanger"-Reboot vor Gericht

1993 wurde der Action-Thriller "Cliffhanger" zum Kult. Für das kommende Jahr war deshalb ein Nachfolger geplant, in dem auch Hauptdarsteller Sylvester Stallone (79) wieder mit von der Partie sein sollte. Daraus wird nun aber nichts werden, denn die Produktion des Films endete in einem Rechtsstreit und der Hollywoodstar verlor seine Rolle. Aktuell streiten die Filmproduzenten Neal H. Moritz und Toby Jaffe vor Gericht mit der Firma Rocket Science, die für die Finanzierung des Projekts verantwortlich war. Laut The Wrap werfen die Filmemacher dem Unternehmen vor, sie 2023 um gutes Geld gebracht zu haben, indem es die damals schon bestätigten Engagements von Sylvester und dem vorgesehenen Regisseur Ric Roman Waugh blockiert hat.

Laut Neal und Toby habe Rocket Science sich geweigert, einer Forderung von Sylvesters Management nachzukommen. Seiner Rolle in "Cliffhanger 2" wurde vorausgesetzt, dass ein Treuhandkonto eingerichtet wird, auf dem die Gage des Hollywoodstars hinterlegt ist. Das ist eine bewährte Methode, mit der die Vertreter der Stars sich bei einem Projekt mit finanzieller Unsicherheit absichern, damit dieser bezahlt wird. Rocket Science verweigerte die Forderung, weshalb Sly wohl absprang. Auch nachfolgende Überzeugungsversuche von Neal und Toby halfen nichts. Darüber hinaus soll das Unternehmen auch von den Produzenten selbst gefordert haben, auf ihr Gehalt zu verzichten und einer späteren Auszahlung zuzustimmen. Das sei nicht nur ein Vertragsbruch, sondern auch gefährlich für die beiden, denn in der Filmbranche bedeute ein Aufschub von Zahlungen meist, dass man am Ende nur einen Bruchteil der vereinbarten Gage erhalte.

Trotz der Streitigkeiten ist die Premiere von "Cliffhanger 2" für den 3. September 2026 terminiert. Die Hauptrollen übernehmen Lily James (36) und Pierce Brosnan (72). Aufgrund der turbulenten Produktionsgeschichte und der Tatsache, dass gleich mehrere Regisseure und Mitarbeiter durchwechselten, wurde das Drehbuch aber stark verändert. Das macht aus dem Film keinen unmittelbaren Nachfolger des ersten Teils mehr, sondern eher eine neue Geschichte. Auch wenn die Fans des Action-Spektakels nun kein Wiedersehen mit Sylvester mehr bekommen, müssen sie nicht auf ihn verzichten. Der 79-Jährige widmete sich seinen anderen Projekten, wie beispielsweise seiner Erfolgsserie "Tulsa King".

Getty Images Sylvester Stallone, November 2024

Imago Sylvester Stallone im Film "Cliffhanger", 1993

Getty Images Pierce Brosnan, Schauspieler

