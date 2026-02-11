Netflix bringt Sci-Fi-Kracher mit Alan Ritchson und Robotern

Alan Ritchson (43), bekannt aus der gefeierten Amazon-Prime-Video-Serie "Reacher", wechselt das Genre und kämpft demnächst gegen gigantische Kampfroboter. Im neuen Sci-Fi-Actionfilm "War Machine", der ab dem 6. März 2026 bei Netflix verfügbar sein wird, spielt er einen Rekruten mit dem Codenamen 81. Gemeinsam mit seiner Einheit wird er während eines extrem fordernden Trainings in einen Überlebenskampf gezogen, der weit mehr als nur eine Probe darstellt. Unterstützt wird Alan dabei von weiteren Stars wie Dennis Quaid (71), Jai Courtney (39) und Esai Morales.

Unter der Regie von Patrick Hughes, der bereits für Action-Hits wie "The Expendables 3" bekannt ist, verspricht "War Machine" explosive Unterhaltung. Der Film folgt einer Gruppe Army-Rekruten, die auf moderne und unkonventionelle Weise für den Ernstfall ausgebildet werden sollen. Doch die Übung verwandelt sich schnell in einen Albtraum, als der Trupp gegen riesige Alien-Kampfmaschinen antreten muss. Im kürzlich veröffentlichten Trailer wird bereits ein erster Eindruck der futuristischen, actiongeladenen Inszenierung geliefert, die den Zuschauern einen Adrenalinrausch garantieren könnte.

Alan bewies in den letzten Jahren seinen Status als aufstrebender Action-Star und legt nach Rollen in Produktionen wie "Fast X" oder "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare" mit "War Machine" nun noch eine Schippe drauf. Privat hält sich der durchtrainierte Mime, der mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Florida lebt, meist im Hintergrund, doch in Interviews spricht er gerne über seine Familie und die Balance zwischen Karriere und Privatleben. "Reacher"-Fans dürfen sich außerdem freuen, da weitere Projekte mit dem charismatischen Schauspieler bereits in Planung sind.

Netflix Schauspieler Alan Ritchson in "War Machine"

Getty Images Alan Ritchson, Schauspieler

Instagram / catritchson Alan Ritchson, Catherine Ritchson und ihre drei Söhne im Juni 2025

