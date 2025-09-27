Schauspieler Alan Ritchson hat Tattoos für seine drei Söhne

Der "Reacher"-Star Alan Ritchson (42) hat eine ganz besondere Verbindung zu seinen Tätowierungen. Mit seiner Frau Catherine Ritchson teilt er drei Söhne – Calem, Edan und Amory Tristan – denen er jeweils ein eigenes Tattoo gewidmet hat. Auf seinem linken Unterarm befindet sich eine fliegende Taube, die laut Hello! seinen ältesten Sohn symbolisiert. Der Name Calem bedeutet im Lateinischen "Taube" – und das Motiv steht für die Ruhe, die Calem in die Familie brachte.

Ein brennendes Licht auf der Rückseite von Alans rechtem Arm steht für die Abenteuerlust seines Sohnes Edan. Für Amory ließ er sich ein Schutzschild mit einem Löwen und gekreuzten Schwertern stechen, als Zeichen für Stärke und Schutz. Neben den Tattoos für seine Kinder zieren weitere Designs Alans Körper, darunter eine lachende Maske, ein gekröntes Totenkopf-Motiv und drei Nägel auf seiner Brust. Letzteres steht für die ständige Arbeit an sich selbst und die Erinnerungen an Dinge, die er loslassen möchte. "Ich brauche diese ständigen Erinnerungen", erklärte er einst auf Instagram.

Nach eigener Aussage helfen ihm die Tattoos dabei, den Fokus auf das Wesentliche zu richten und sich selbst nicht aus den Augen zu verlieren. Bei seinen Auftritten vor der Kamera müssen seine Tattoos jedoch oft mit aufwendigem Make-up überdeckt werden. Alan hat diesen Prozess bereits öfter auf Social Media mit seinen Fans geteilt und scherzt regelmäßig über die harte Arbeit seiner Maskenbildnerin Kat Crisp. Er machte ebenfalls bereits deutlich, dass er sich definitiv noch weitere Tattoos wünscht.

Alan Ritchson, Schauspieler

Alan Ritchson, Catherine Ritchson und ihre drei Söhne im Juni 2025

Alan Ritchson bei der Premiere von "Reacher" in Los Angeles

