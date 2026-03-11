Nach "The 50": Diese zwei Shows reizen Mario Basler noch

Mario Basler (57) hat genug von vielen Realityshows – zumindest vorerst! Der ehemalige Fußballprofi, der in der dritten Staffel von The 50 zu sehen war, spricht jetzt im Promiflash-Interview überraschend offen über seine Zukunft im TV-Geschäft. Auf die Frage, ob die Zuschauer ihn bald wieder in einem ähnlichen Format erleben werden, reagiert Mario deutlich. Er erklärt, warum ihn das aktuelle Reality-Geschehen extrem abschreckt – und nennt trotzdem zwei Shows, für die er sich noch einmal begeistern könnte.

Im Gespräch mit Promiflash macht Mario klar, dass seine Teilnahme an "The 50" wohl erst mal ein Abschluss gewesen ist. "Also, ich glaube, das war jetzt vorerst mal die Letzte, weil ich glaube, dieses Geschäft ist nichts für mich – in der Form, wie es gerade im Moment ist", stellt der TV-Star klar. Besonders stört ihn, wie sich viele Teilnehmer in den Sendungen präsentieren. "Ich finde halt, dass es kein Reality mehr ist, das ist eher assi-mäßig mittlerweile. Es sind einfach viel zu viele, die völlig ausflippen, die unter einer Bürde gegenüber anderen Menschen sind, und auf so etwas habe ich keine Lust", erklärt Mario weiter. Statt Drama und Dauerzoff wolle er einfach Spaß haben. Ganz ausschließen will er künftige TV-Auftritte aber nicht: "Außer vielleicht in zwei Formaten. Das wäre Kampf der Realitystars und Promis unter Palmen, aber alles andere ist mir zu assi."

Vor rund fünf Monaten geriet Mario bereits im ProSieben-Quiz "Deutschlands dümmster Promi" in die Schlagzeilen, als er im Halbfinale einen besonders kuriosen Patzer hinlegte. Bei einer Frage zum Jahr des Mauerfalls entschied sich der frühere Fußballprofi unter Zeitdruck für 1991 statt 1989 – und das, obwohl selbst seine Mitspielerin Alessia Herren (24) auf die richtige Lösung getippt hatte. Zu seiner Fehlentscheidung erklärte Mario damals: "Wir hatten beide 1989 im Kopf. Aber dann fiel mir ein, dass ich von '91 bis '93 bei Hertha in Berlin gespielt habe. So kam 1991 in meinen Kopf rein." Für diese Antwort gab es nicht nur reichlich Spott, sondern auch eine unsanfte Begegnung mit einer Kartonwand.

Imago Mario Basler bei der Premiere der dritten Staffel von "The 50" im Cinedom Köln am 05. März 2026

Getty Images Mario Basler bei "Promi Big Brother", 2016

Imago Alessia Herren bei der Premiere von "#CoupleChallenge", Januar 2026