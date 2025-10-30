Dakota Johnson plaudert aus: So hält sie sich in Topform

Dakota Johnson (36) hat in einem Interview mit der deutschen Vogue ihre Fitness- und Wohlfühlgeheimnisse verraten. Die Schauspielerin, bekannt aus den "Fifty Shades of Grey"-Filmen, erklärte, dass sie fünfmal pro Woche Sport treibt und zusätzlich auf ausreichend Schlaf, eine ausgewogene Ernährung und genügend Flüssigkeitszufuhr achtet. Dennoch erlaubt sie sich gelegentlich auch kleine Ausnahmen, etwa entspannte Abende bei Margaritas mit Freunden. Ihr positives Verhältnis zu ihrem Körper führt sie auf die Erziehung ihrer Mutter, Melanie Griffith (68), zurück, die ihr ein gesundes Körperbewusstsein früh vermittelt habe: "Sie hat uns beigebracht, wie man sich um seinen Körper kümmert und ihn liebt und dass unsere Körper schön sind."

In dem Gespräch beschreibt Dakota, wie wichtig es für junge Mädchen sei, Selbstbewusstsein und Akzeptanz zu lernen: "Ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges für ein junges Mädchen, weil uns ständig gesagt wird, dass wir nicht gut genug sind." Der Rückhalt durch ihre Mutter hat der Schauspielerin laut eigener Aussage dabei geholfen, sich gegen äußeren Druck zu behaupten und vor allem in der Filmbranche ihre eigene Balance zu finden: "Wenn dir nicht von klein auf von der Frau, zu der du am meisten aufschaust, gesagt wird, dass du perfekt und klug und besonders und stark und mutig bist, kann dich das wirklich kaputtmachen." Zuletzt war Dakota in der Filmromanze "Was ist die Liebe wert: Materialists" gemeinsam mit Pedro Pascal (50) und Chris Evans (44) auf der Leinwand zu sehen.

Abseits von sportlicher Disziplin und der Leinwand zieht Dakota immer wieder auch modisch die Blicke auf sich. Mit ihrem selbstbewussten Stil, wie etwa beim glamourösen Kering Foundation Dinner in New York, erregt sie Aufmerksamkeit und unterstreicht ihre unbeschwerte Haltung zu Mode. Sie steckt auch in freizügigen Kreationen voller Selbstvertrauen und Eleganz, denn für die Schauspielerin zählt vor allem, dass sie sich in ihrer Kleidung rundum wohlfühlt. Genau diese Mischung aus konsequenter Selbstfürsorge und entspanntem Socializing prägt ihr Auftreten. Wer Dakota beobachtet, erkennt eine Frau, die Routine nicht als Zwang versteht, sondern als Werkzeug, um sich stark zu fühlen.

Getty Images Dakota Johnson, Juni 2025

Getty Images Melanie Griffith und Dakota Johnson bei einer Premiere in Hollywood, November 2021

Getty Images Dakota Johnson, Schauspielerin