Gewusst? In diesem Blockbuster spielte Dakota Johnson mit

Bevor Dakota Johnson (36) mit der weltweit bekannten und oft belächelten Reihe Shades of Grey ihren Durchbruch feierte, war sie bereits Teil eines filmischen Meisterwerks. Im Jahr 2010 spielte sie in "The Social Network" mit, einem Film, der in der Moviepilot-Liste der 100 besten Filme der 2010er Jahre auf Platz 1 gewählt wurde. Es war erst ihre zweite Filmrolle, in der sie die Figur Amelia Ritter verkörperte. Dieser frühe Auftritt zeigte einen Meilenstein in ihrer Karriere, der jedoch erst Jahre später durch ihre Hauptrolle in "Shades of Grey" größere Aufmerksamkeit erhielt.

"The Social Network", inszeniert von David Fincher (64), erwies sich nicht nur für Dakota als Sprungbrett. Auch für einige ihrer Kollegen markierte er einen wichtigen Karriereschritt. Neben prominenten Namen wie Jesse Eisenberg (42) und Justin Timberlake (44), die bereits vorher Erfolge feiern konnten, brillierten auch Andrew Garfield (42), Rooney Mara (40), Armie Hammer (39) und Brenda Song (37), die nach dem Film größere Bekanntheit erlangten. Das Drama um die Entstehungsgeschichte von Facebook wurde von Kritikern hochgelobt und bleibt bis heute ein Referenzpunkt für moderne Ensemble-Filme mit starker Besetzung.

Nach "The Social Network" baute Dakota ihren Ruf mit verschiedenen Rollen in Dramen, Komödien und Action-Filmen weiter aus. Doch nicht jedes Projekt war ein Erfolg – so blieb ihr Auftritt im Superheldenfilm "Madame Web" laut Moviepilot hinter Erwartungen zurück. Zuletzt konnte sie sich jedoch mit der romantischen Komödie "Was ist Liebe wert" wieder ins Rampenlicht spielen. Dakota, die aus einer bekannten Schauspielerfamilie stammt, schätzt ihre Unabhängigkeit. Sie hat in Interviews oft betont, wie wichtig es ihr ist, sich ihren Weg in der Filmbranche selbstständig zu ebnen.

Getty Images Dakota Johnson bei der Premiere von "Materialists" im Juni 2025

