Dakota Johnson: Beängstigende Kindheit im Blitzlichtgewitter

Dakota Johnson (36) spricht offen über dunkle Momente ihrer frühen Jahre – und darüber, wie sie zwischen Filmsets und Fotojagden groß wurde. Im Gespräch mit der deutschen Vogue erinnert sich die Schauspielerin daran, wie bedrohlich sich die Aufmerksamkeit anfühlen konnte. Die Schauspielerin, die in Texas geboren wurde, wuchs am Set auf, während ihr Vater Don Johnson (75) dort arbeitete. Sie war von klein auf von Filmteams umgeben und nahm diese Welt als selbstverständlich hin. Doch nicht alles war glamourös: Schon mit sieben Jahren, im Jahr 1996, wurde ihre Familie um ihre Mutter Melanie Griffith (68) und deren damaligen Ehemann Antonio Banderas (65) bei einem Spaziergang in Budapest massiv von Fotografen bedrängt.

Im Gespräch zeichnet Dakota den Kontrast zwischen Vertrautem und Ungewöhnlichem nach: Sie wusste, dass ihre Familie einen anderen Alltag hatte als die ihrer Schulkameradinnen und Schulkameraden, deren Eltern morgens ins Büro gingen, und nahm es lange als gegeben hin. Erst später erkannte sie, wie invasiv der Druck von außen war. "Es gab Zeiten, in denen es wirklich ziemlich beängstigend war und die Leute aggressiv und mit physischer Gewalt versuchten, zu meiner Mutter zu gelangen", erinnert sie sich laut Vogue. Der frühe Ruhm der Eltern, ihre prominente Patchwork-Familie und der dauernde Blick von außen formten Dakotas Verständnis von Privatsphäre. Heute sieht sie beide Seiten: "Es gibt Nachteile, aber es gibt auch unglaubliche Vorteile – so wie bei allem, denke ich", sagt die Produzentin und Schauspielerin rückblickend.

Ihr Leben wurde auch von der turbulenten Beziehung ihrer Eltern beeinflusst. Don und Melanie waren zweimal miteinander verheiratet und ließen sich endgültig scheiden, als Dakota sieben Jahre alt war. Griffith begann danach eine Beziehung mit Antonio, den Dakota später oft als ihren Ersatzvater bezeichnete. Trotz der ungewöhnlichen Familienverhältnisse und der Herausforderungen ihrer Kindheit spricht die Schauspielerin mit einer Mischung aus Dankbarkeit und Reflexion über die Einflüsse, die sie geprägt haben. So prägen heute nicht nur die Filme, sondern vor allem die Beziehungen zu den Menschen, mit denen sie aufwuchs, Dakotas Blick auf ihr Leben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dakota Johnson beim Dinner der Kering Foundation, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Melanie Griffith, Dakota Johnson und Don Johnson 2016 in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Dakota Johnson und Antonio Banderas