Dakota Johnson posiert in Saudi-Arabien in gewagtem Kleid

Dakota Johnson (36) hat in Saudi-Arabien nun einmal mehr alle Blicke auf sich gezogen: Bei der "Women in Cinema"-Gala des Red Sea International Film Festival schwebte die Schauspielerin in einem transparenten, weißen Spitzenkleid über den Teppich. Das romantische Chloé-Design mit feinen Rüschen und betonter Hüftpartie ließ Vintage-Flair aufleben und blieb dabei elegant modern. Ihren Stil rundete Dakota mit glattem Haar, Saphirschmuck von Chopard und minimalistischen weißen Heels ab, wodurch sie einen raffinierten Glanz auf dem Red Carpet verbreitete.

Das Red Sea Film Festival hat sich auch in diesem Jahr als ein Höhepunkt der Filmsaison etabliert und läuft noch bis zum 13. Dezember. Neben Dakota flanierten weitere Stars wie Uma Thurman (55) in Ralph Lauren und Rita Ora (35) in einer ebenfalls gewagten transparenten Kreation von Elie Saab (61) über den roten Teppich. Queen Latifah (55) überzeugte in einem eleganten weißen Zweiteiler, während Nina Dobrev (36) mit einem gelben Kleid von Elie Saab einen regelrechten Gute-Laune-Look präsentierte. Ana de Armas (37) sorgte zudem in einer schimmernden Pailletten-Robe für Aufsehen. Die Veranstaltung feiert nicht nur den Film, sondern vor allem die Frauen der Branche.

Dakota gilt längst als Stil-Ikone: Laut Hello! arbeitet sie schon lange mit Stylistin Kate Young zusammen und hat so bereits einige beeindruckende Looks hervorgebracht. Schon vor Kurzem sorgte Dakota mit ihrer Vorliebe für transparente Kleider für Schlagzeilen. In einem Interview mit Vogue Deutschland sprach die Schauspielerin offen über ihre Haltung zu gewagten Modeentscheidungen. "Das ist mir wirklich egal. Ich habe einige der schönsten Kleider tragen dürfen und fühle mich darin wunderschön, und deshalb trage ich sie auch." Fans dürfen also gespannt sein, welchen Look Dakota als Nächstes strahlen lassen wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dakota Johnson beim Red Sea International Film Festival 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Dakota Johnson beim Red Sea International Film Festival in Dschidda 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Dakota Johnson beim "Caring for Woman"-Dinner, September 2025