Dakota Johnson (36) entfacht Dating-Gerüchte mit Sänger (28)

Dakota Johnson (36) sorgt in Los Angeles für Gesprächsstoff: Die Schauspielerin wurde über die Feiertage bei einem Dinner mit Sänger Role Model, bürgerlich Tucker Pillsbury, gesichtet. In einer kleinen Runde saßen beide Seite an Seite an einem kerzenbeleuchteten Tisch in einem Restaurant in L.A., lehnten sich vor, plauderten mit den Freunden gegenüber und nippten an ihren Gläsern. Was sofort auffiel: Nähe statt Distanz. Nach Angaben und neuen Fotos von TMZ wirkte das Duo vertraut, und ein Insider bestätigte dem Portal, Dakota habe sich während des Abends an Tucker gekuschelt. Offiziell ist nichts, doch an diesem Abend passte die Stimmung – zwei Singles, ein intimes Ambiente, viele Blicke.

Die Fotos entstanden während der Feiertage, als die beiden laut TMZ in geselliger Runde speisten. Dakota soll sich im Sommer von Chris Martin (48) getrennt haben, nach einer langen On-off-Zeit, die 2017 begann und sogar in eine Verlobung mündete, bevor es im Juni endgültig aus gewesen sein soll. Tucker wiederum trennte sich 2023 von Emma Chamberlain (24); die Beziehung inspirierte Berichten zufolge sein Album "Kansas Anymore". Ob Dakota und Tucker nun mehr als nur gute Gesellschaft füreinander sind, bleibt offen. Fest steht: Beide gelten aktuell als Single und verbringen die sogenannte Cuffing Season nicht allein am Tisch.

Schon vor rund zwei Monaten berichtete das Magazin People, Dakota sei nach dem Liebes-Aus mit Chris "glücklich" und genieße es, neue Kontakte zu knüpfen. Ein Insider verriet damals: "Ihre Beziehung mit Chris war oft ein Auf und Ab, und während sie immer hoffte, dass es funktionieren würde, wirkt sie jetzt leichter und im Frieden mit sich selbst." In einem TV-Interview nahm sie das Thema Partnersuche sogar mit Humor und erklärte auf die Frage nach einem absoluten No-Go: "Vielleicht sowas wie, kein A*schloch?" Mit einem Augenzwinkern zeigte der Hollywood-Star, dass sie trotz Trennung gelassen blieb.

Getty Images Dakota Johnson im Beverly Hills Hotel bei der Women in Entertainment Gala, Dezember 2025

Getty Images Role Model bei den Guild of Music Supervisors Awards im Wiltern Theatre in Los Angeles, Februar 2025

Backgrid / Action Press Chris Martin und Dakota Johnson in Aspen