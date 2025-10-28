Dakota Johnson enthüllt ihre größte Red Flag bei Männern

Dakota Johnson (36) hat in einem neuen Frage-und-Antwort-Video von Vogue Deutschland verraten, welche Macke sie bei Männern absolut gar nicht tolerieren kann. "Männer, die Flipflops in der Öffentlichkeit tragen. Lauf!", sagte die "Fifty Shades of Grey"-Darstellerin mit einem Augenzwinkern. Die Schauspielerin, die kürzlich durch eine Trennung Schlagzeilen machte, ließ dabei keinen Zweifel daran, dass dies für sie eine echte Red Flag ist.

Auch über ihre Haarpflege sprach Dakota ausführlich. Ihre Ponyfrisur, die seit ihrer Kindheit ihr Markenzeichen ist, schneidet sie gerne selbst – und das manchmal in Kombination mit einem Martini. "Ich habe eine Schere immer dabei", erklärte sie. Abgesehen davon setzt Dakota auf Minimalismus: keine Stylingprodukte, Lufttrocknen und ab und zu ein Haarserum von Crown Affair. Für Red-Carpet-Auftritte vertraut sie hingegen auf die Star-Stylisten Mark Townsend und George Northwood, die ihre Haare perfekt in Szene setzen. "Ich denke, es hat viel mit dem zu tun, was man innerlich macht – gesunde Ernährung, viel Wasser und wenig überflüssiges Styling", so Dakota.

Abseits von Styling und Statements sprach Dakota auch über ihre Wurzeln. Als Tochter von Don Johnson (75) und Melanie Griffith (68) wuchs sie in einer Familie auf, in der Filmsets zum Alltag gehörten. Das klang glamourös, war aber nicht immer einfach. "Als ich klein war, gab es Zeiten, in denen es wirklich ziemlich beängstigend war, und Leute haben aggressiv und körperlich versucht, zu meiner Mutter zu gelangen, wenn wir nur in den Supermarkt gegangen sind", erinnerte sie sich im Gespräch mit dem Magazin. Der frühe Blick in die Öffentlichkeit habe sich oft "invasiv, unhöflich und schmerzhaft" angefühlt. Halt gab ihr vor allem ihre Mutter, die ihr ein positives Körpergefühl mit auf den Weg gab. Dieses Urvertrauen begleitet die Schauspielerin bis heute – auf dem roten Teppich, vor der Kamera und in ihren ganz persönlichen Entscheidungen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dakota Johnson, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Dakota Johnson bei der Premiere von "Madame Web" in Mexiko

Anzeige Anzeige

Getty Images Melanie Griffith, Dakota Johnson und Don Johnson im Februar 2016