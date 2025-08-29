Familiendrama bei Jenelle Evans: Jace zieht aus

Jenelle Evans (33), bekannt aus der Reality-TV-Serie "Teen Mom", hat sich zu dem Auszug ihres 16-jährigen Sohnes Jace (16) geäußert. Jace lebt nun bei Verwandten in North Carolina. In ihrer Instagram-Story schrieb Jenelle: "Ich hoffe, er kann sich ändern und die Regeln einhalten." Gleichzeitig betonte sie, dass sie sich weiterhin um ihre beiden anderen Kinder kümmert: Kaiser, 11, den sie mit ihrem Ex-Partner Nathan Griffith hat, sowie Ensley, 8, die aus ihrer Beziehung mit David Eason stammt.

Die Beziehung zwischen Jenelle und ihrem Sohn scheint durch schwierige familiäre Dynamiken geprägt zu sein. In ihrer Instagram-Story reflektierte sie darüber, wie die Erziehung durch ihre Mutter Barbara Evans sie selbst geprägt hat. Barbara hatte über ein Jahrzehnt das Sorgerecht für Jace, bis Jenelle es 2023 zurückerhielt. Jenelle erklärte, dass sie hart daran arbeitete, sich von ihrer eigenen Erziehung zu lösen: "Ich musste mir beibringen, in Situationen weniger impulsiv zu reagieren und zuzuhören." Trotz dieser Bemühungen beschreibt Jenelle, dass der "Familienkreislauf", wie sie ihn nennt, nun bei Jace fortgesetzt werde.

Jace hatte zuvor in einer angespannten Phase mit seiner Mutter die Entscheidung getroffen, auszuziehen. Der Teenager hatte Jenelle Vorwürfe gemacht und sogar gedroht, das Jugendamt einzuschalten. Die Situation eskalierte, nachdem er sich über die Verhängung von Hausarrest beklagte. Dennoch erklärte die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie dem Wunsch ihres Sohnes, umzuziehen, nachgekommen sei. Jenelle hat in der Vergangenheit turbulentere familiäre Zeiten erlebt, doch trotz der aktuellen Spannungen betont sie, dass sie weiterhin für das Wohlergehen ihrer Kinder sorgen möchte.

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans und ihr Sohn Jace im September 2023

Getty Images Jenelle Evans im Jahr 2021

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans und ihre Kinder Jace, Kaiser und Ensley