"Teen Mom"-Jenelle Evans verdient Millionen auf OnlyFans

Jenelle Evans (33), bekannt aus der Reality-TV-Serie Teen Mom, hat verraten, wie erfolgreich sie mit ihren Aktivitäten auf OnlyFans ist. Während eines Livestreams griff ihre Freundin Tori Rhyne laut Daily Mail zu ihrem Handy und enthüllte eine beeindruckende Summe: Über 1,5 Millionen Dollar [ca. 1,3 Millionen Euro] soll Jenelle auf der Erwachsenenseite verdient haben. Ob es sich dabei um den Verdienst aus einem Jahr oder der gesamten Laufzeit handelt, blieb unklar.

Das vergangene Jahr brachte für Jenelle viele Veränderungen mit sich. Im Juni feierte sie ihre Scheidung von ihrem langjährigen Partner David Eason mit einer ausgelassenen Party in New York City. Im Klub Spearmint Rhino ließ sie es mit Freundinnen krachen, tanzte selbstbewusst auf der Bühne und verarbeitete die turbulente Vergangenheit mit einer skurrilen Piñata, die Davids Gesicht darstellte. Die Ehe, die durch Skandale wie den erschütternden Vorfall von 2019 – als David den Hund der Familie erschoss – überschattet war, ist somit endgültig Geschichte.

Doch auch jetzt trüben Negativschlagzeilen Jenelles Privatleben. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass ihr Sohn Jace das gemeinsame Zuhause in Las Vegas verlassen hat und zu Verwandten nach North Carolina gezogen ist. Auslöser war ein öffentlicher Streit um private Nachrichten, in denen der Jugendliche seiner Mutter schwere Vorwürfe machte. So beschuldigte er sie der schlechten Behandlung und drohte laut Berichten von TMZ sogar, das Jugendamt einzuschalten, nachdem er wegen seines Verhaltens Hausarrest bekommen hatte. Die Reality-TV-Darstellerin wies diese Anschuldigungen jedoch zurück.

Getty Images Jenelle Evans, TV-Bekanntheit

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans, TV-Persönlichkeit und David Eason

Instagram / j_evans1219 Jace und Jenelle Evans im August 2024