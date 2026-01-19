Erste Begegnung: David Eason sieht Tochter nach zwei Jahren

Ein kurzer Moment der Annäherung im Schatten großer Sorgen: David Eason hat seine Tochter Ensley zum ersten Mal seit zwei Jahren gesehen und das ausgerechnet im Krankenhaus. Jenelle Evans (34), die sich mitten in einer unübersichtlichen Scheidung von David befindet, teilte zuvor mit, dass die 9-Jährige wegen einer Atemwegsinfektion stationär behandelt werden musste. Der Besuch fand in Las Vegas statt, wohin Jenelle im vergangenen Sommer mit ihren Kindern gezogen war. David reiste dafür aus North Carolina an. Laut The Ashley’s Reality Roundup betrat er kurz nach der Landung das Krankenzimmer – ohne Zwischenfälle und ohne öffentlichen Streit.

Hintergrund des langen Kontaktabbruchs sind gerichtliche Auflagen, nach denen David Ensley nicht sehen durfte, solange eine angeordnete psychologische Begutachtung ausstand. Ob er diese inzwischen absolviert hat, blieb zunächst offen. In medizinischen Notfällen greifen allerdings oft Sonderregelungen, die den Informationsaustausch und Besuche ermöglichen – laut der vorläufigen Sorgerechtsvereinbarung muss Jenelle David in solchen Fällen benachrichtigen. Ein endgültiges Modell für das gemeinsame Sorgerecht soll ein Gerichtstermin im März klären. Jenelle sagte zudem, David habe hin und wieder mit Ensley telefoniert, jedoch seit der Trennung im Februar 2024 keinen Unterhalt gezahlt. Für Ensley geben Ärzte Entwarnung: Das Mädchen soll sich vollständig erholen.

Abseits des Klinikdramas ringt die Familie weiterhin mit Umbrüchen. Die Influencerin hatte die Hoffnung, in Las Vegas einen Neustart zu schaffen, doch die Belastungen der vergangenen Jahre blieben präsent. Ihr Sohn Kaiser lebt inzwischen wieder bei seiner Großmutter in North Carolina. Jace war zeitweise zu Verwandten und zu seinem Vater nach Florida gezogen, bevor es erneut zu Veränderungen kam. Über private Einblicke hinaus bleibt vor allem eines sichtbar: Im Mittelpunkt stehen Kinder, die zwischen zwei Welten pendeln und deren Alltag stark von Entscheidungen der Erwachsenen geprägt ist. Ensley erhält derweil Ruhe und Nähe – die größte Stütze für eine schnelle Genesung.

SIPA PRESS David Eason, bekannt aus "Teen Mom"

Getty Images David Eason und Jenelle Evans mit ihrer Tochter Ensley bei der Fashion Week in New York

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans und ihre Tochter Ensley Jolie Eason, Mai 2024