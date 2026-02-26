Ist Jenelle Evans etwa wieder mit Ex David Eason zusammen?

Jenelle Evans (34) scheint wieder mit ihrem Ex-Mann David Eason zusammen zu sein. Das behauptet zumindest ihre langjährige Freundin Gabbie Egan, die sich jetzt auf TikTok zu Wort meldete. Nachdem der "Teen Mom"-Star sich von David trennte und nach Las Vegas zog, hatte sie offenbar die Hoffnung vieler Fans geweckt, endlich einen Schlussstrich unter die ungesunde Partnerschaft gezogen zu haben. Doch nun deutet alles darauf hin, dass die beiden tatsächlich wieder zusammenleben. "Es kann nicht sein, dass du wieder mit diesem Sumpfmonster zusammen bist", habe Gabbie Jenelle per Nachricht gefragt. Die Antwort blieb aus – was die Freundin als Schuldeingeständnis wertet.

In ihrem emotionalen TikTok-Video wirkt Gabbie sichtlich enttäuscht und verletzt. "Ich weiß nicht, warum es mir überhaupt etwas ausmacht. Ich schätze, es liegt daran, dass ich wieder ein bisschen Mühe in sie gesteckt habe", erklärte sie in dem Clip. Die Freundin fühlte sich von Jenelle regelrecht verraten und wandte sich schließlich sogar mit einem Gebet an Gott: "Bitte rette sie. Ich weiß, dass sie nicht gerettet werden will, aber bitte, um Gottes Willen, das Mädchen hat tief in ihrem Inneren ein gewisses Potenzial." Sie habe wirklich geglaubt, dass Jenelle auf einem guten Weg sei.

Besonders auffällig ist Jenelles derzeitiges Schweigen in den sozialen Medien. Dabei hätte sie eigentlich allen Grund, präsent zu sein: Die Mutter von drei Kindern hatte erst kürzlich teure kosmetische Eingriffe vornehmen lassen und ihr Comeback auf OnlyFans angekündigt. Fans hatten erwartet, dass sie ihre neue Plattform intensiv bewerben würde. Stattdessen hält die Reality-TV-Bekanntheit sich ungewöhnlich bedeckt. Viele vermuten, dass sie etwas verbergen möchte – möglicherweise die Tatsache, dass David inzwischen in ihre Wohnung in Las Vegas eingezogen ist. Die Beziehung der beiden war turbulent und von vielen Auseinandersetzungen geprägt. Jenelle behauptete sogar, ihr Ex-Mann hätte sowohl sie als auch ihre Kinder verbal und körperlich missbraucht. Ob an den Gerüchten eines Liebes-Comebacks etwas dran ist, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Getty Images David Eason und Jenelle Evans im Jahr 2016

Anzeige Anzeige

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans im Dezember 2024

Anzeige Anzeige