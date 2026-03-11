Drei Folgen "The 50": Diese Stars müssen schon wieder gehen

Bei The 50 geht alles Schlag auf Schlag. Die Kandidaten sind gerade erst im Schloss angekommen und haben noch nicht einmal ihre Koffer ausgepackt, als schon das erste Spiel ansteht. Jeder für sich müssen die Realitystars eine bunte Spirale auf dem Kopf balancieren. Erst wenn sie stehen bleibt, ist man sicher in der nächsten Runde. Am Ende stehen neun Kandidaten auf dem Podest – fünf davon müssen nach Hause. Die Gruppe entscheidet sich, fünf Frauen rauszuwählen. Es trifft Tessa Bergmeier (36), Antonia Hemmer (25), Linda Braunberger (25), Elsa Latifaj und Jenny Grassl (25). Die Enttäuschung ist natürlich bei allen groß, aber vor allem Jenny ist entsetzt. Ihr Rauswurf wird noch ein Nachspiel haben, kündigt der Löwe an.

In der dritten Folge muss direkt wieder eine Entscheidung getroffen werden. Diesmal treten die Stars in drei Teams an. Gemeinsam muss das ganze Team von einer Plattform auf eine andere gelangen. Dazwischen sind zwei Seile gespannt, auf denen drei Bretter liegen, die zum Überqueren gedacht sind. Dabei dürfen aber immer nur zwei Stars auf den Brettern sein. Team Rot sichert sich schnell den ersten Platz und ist somit sicher weiter. Team Schwarz und Weiß liefern sich am Ende ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende hat Weiß aber die Nase knapp vorne und sichert sich den zweiten Platz in der nächsten Runde. Schwarz muss jetzt zittern. 15 Verlierer stehen auf dem Podest, acht kommen weiter. Die Gruppe entscheidet, Asena Neuhoff, Jana-Maria Herz (34), Franziska Temme (31), Martin Semmelrogge (70), Vanessa Brahimi, Fabio de Pasquale und Rafi Rachek (36) nach Hause zu schicken.

Auch diese Ausgeschiedenen können ihre schlechte Stimmung kaum verbergen. Besonders schockiert ist Sam Dylan (35), der zuvor noch fleißig Werbung für seinen Rafi gemacht hatte: "Ich stehe immer noch unter Schock und bin super enttäuscht." In der Entscheidung zeigt sich immer wieder: Bei "The 50" ist niemand lange sicher. Für die Kandidaten zählen Geschick im Spiel, die richtigen Allianzen und vertrauenswürdige Verbündete. Das wird aber auch noch für ordentlich Zoff und Verrat sorgen. Wie Claudia Obert (64) schon vorab in einem Promiflash-Interview versprach: "Die Zuschauer können sich auf unheimlich lustige Begegnungen freuen, auf Spiele, wo es hoch hergeht wie im Circus Maximus in Rom, wo es um Leben und Tod geht."

Amazon MGM Studios Die Kandidaten von "The 50" 2026

Amazon MGM Studios Die Spielarena bei "The 50" 2026

Imago Rafi Rachek und Sam Dylan bei der Premiere von "The 50", März 2026