Sam abgeknutscht? Rafi Rachek platzt bei "The 50" der Kragen

Übermannt sein Temperament Rafi Rachek (36) schon am ersten Tag bei The 50? Die Teilnehmer der Spielshow von Prime Video sind gerade erst im Schloss in Portugal angekommen, da entsteht schon die ein oder andere brenzlige Situation. Auf der Terrasse unterhält Sam Dylan (35) sich mit Elsa Latifaj. Dann baut sich Fabio De Pasquale (31) vor ihm auf und küsst ihn mit italienischem Eifer offenbar freundschaftlich auf den Mund. Sam ist sichtbar überrumpelt: "Ich konnte gerade noch seine Zunge abwehren, die mir fast reingesteckt worden wäre. Aber das habe ich für mich behalten, weil ich kein großes Drama will." Er kennt seinen Rafi immerhin am besten – und der weiß noch von nichts. Erst als er zusammen mit Elsa nach dem Spiel auf eine Entscheidung wartet, erzählt sie ihm von Fabios Kuss. "Ich werde Fabio und Sam gleich zur Rede stellen. Hier im Schloss wird nicht fremdgeknutscht, generell fremdgehen geht gar nicht. Und sorry, aber wir sind hier nicht im Puff", zeigt sich der gelernte Rettungssanitäter empört.

Zum Glück übersteht Rafi die erste Entscheidung. Sam sieht das Drama kommen und warnt Fabio spitzzüngig vor: "Das Gewitter wird ganz schnell aufziehen, schneller als gedacht." Und "Hurricane Rafi" kommt wie aufs Stichwort. Er zieht die beiden zur Seite und stellt vor allem Fabio zur Rede. Der ist sich keiner Schuld bewusst und meint lachend: "Guck mal, ich fand das einfach cool. [...] So intim war das nicht." Das sieht Rafi ein bisschen anders. Dennoch scheint er für seine Verhältnisse ruhig zu bleiben. Er macht Fabio sehr deutlich, dass solche Aktionen für ihn nicht gehen. Den richtigen Sturm behält er sich noch vor: "Wenn sowas noch mal passiert, dann muss der alte Rafi leider rauskommen und mal eine richtige Ansage machen."

Da sowohl Rafi als auch Fabio mittlerweile ausgeschieden sind, dürfte Sam aber fürs Erste seine Ruhe haben. Der Realitystar kennt "The 50" bestens, immerhin ist es schon seine dritte Runde. Er weiß, dass es auch ohne Rafi nun heißt: volle Konzentration auf das Spiel. Doch um weiterzukommen, sollte man wackeln, braucht es Verbündete. Da müssen sich auch mal Leute zusammenschließen, die sich vielleicht gar nicht leiden können. Für Sam einer der nervigsten Aspekte der Show, wie er Promiflash auf der Premiere verriet: "Es ist natürlich eine Show, die ganz schwierig ist. Da sind 50 Leute dabei. Es ist eine Show, da musst du dich richtig einschleimen, und ich bin keiner, der sich einschleimt."

IMAGO / Future Image Rafi Rachek und Sam Dylan, Realitystars

Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale, Reality-TV-Bekanntheit

Imago Sam Dylan bei der Premiere von "The 50", März 2026