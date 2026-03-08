Claudia Obert verrät: So spannend wird "The 50" Staffel drei

Claudia Obert (64) mischt bei der dritten Staffel von The 50 mit und gibt den Zuschauern bereits jetzt einen aufregenden Vorgeschmack auf das, was sie erwartet. Im Promiflash-Interview plaudert die Unternehmerin aus dem Nähkästchen und verspricht jede Menge Unterhaltung. "Die Zuschauer können sich auf unheimlich lustige Begegnungen freuen, auf Spiele, wo es hoch hergeht wie im Circus Maximus in Rom, wo es um Leben und Tod geht", verrät die Reality-TV-Bekanntheit begeistert. Dabei geht es nicht nur um spektakuläre Action, sondern auch um richtig viel Geld, das am Ende ein Follower gewinnen wird.

Die Spiele in der neuen Staffel scheinen es wirklich in sich zu haben. Claudia beschreibt die Ereignisse als kaum fassbar und vergleicht die Intensität mit den legendären Wettkämpfen im antiken Rom. "Man kann es gar nicht fassen, was da abläuft", erklärt die ehemalige Promis unter Palmen-Kandidatin im Gespräch mit Promiflash. Neben den actiongeladenen Challenges stehen auch zahlreiche amüsante Begegnungen auf dem Programm, die für beste Unterhaltung sorgen sollen. Die Kombination aus Humor, Spannung und hohen Gewinnsummen verspricht ein echtes Highlight für die Fans der Show zu werden.

Sich selbst sieht Claudia dabei keineswegs als große Strategin im Spielfeld. Die Modeunternehmerin setzt lieber auf ihre bewährte Haltung abseits des TV-Trubels. "Ich lasse alles auf mich zukommen. Ich bin 65 Jahre alt. Wenn, dann habe ich eine Strategie im Leben, aber keine Taktik", erklärt sie gegenüber Promiflash. Ihre persönliche Maxime fasst sie klar zusammen: "Die Strategie ist, ich bin kein Befehlsempfänger und ich habe genug Geld." Mit dieser entspannten Einstellung und ihrer jahrelangen Erfahrung will Claudia offenbar ohne großen Druck in die neuen Herausforderungen starten.

Imago Claudia Obert bei der Premiere der dritten Staffel von "The 50", März 2026

Imago Claudia Obert bei der Premiere von "The 50", März 2026

Getty Images Claudia Obert bei der Berlin Fashion Week im Juli 2019