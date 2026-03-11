Gartenunfall: Thore Schölermann überrascht mit Augenklappe

Thore Schölermann (41) musste sich nach einem Unfall im Garten jetzt mit einer Augenklappe ausstatten. Der Moderator erzählte seinen Fans in einer Instagram-Story, dass er sich am Vortag "einen Stock ins Auge gehauen" habe. Doch aus der Notlage machte der 41-Jährige eine witzige Aktion: Er kaufte auch für seinen Hund Rudi eine schwarze Augenklappe, um im Partnerlook mit seinem Vierbeiner unterwegs zu sein. "In guten wie in schlechten Zeiten... unser Rudi...", schrieb Thore zu einem Foto, das ihn und seinen Hund mit der Augenklappe zeigt. Den "neuen Style" liebe Rudi allerdings noch nicht so, gestand der Schauspieler.

Mit Humor kommentierte Thore die Situation weiter: "Wir beiden, einst sportlich und vorzeigbar... Heute nagt das Alter an uns und das ist gut so! Wir werden zusammen grau, mein Freund!" Damit ist er in diesem Jahr nicht der erste deutsche TV-Star, der sein Auge abdecken muss. Bereits im Februar zeigte sich RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (62) ebenfalls mit einer Augenklappe. Sie erklärte gegenüber der Bild, dass sie auf dem rechten Auge eine neue Linse bekommen habe, die alte sei leider hinüber gewesen. Das Auge brauche Ruhe und müsse vor äußeren Einflüssen geschützt werden. Ein Interview mit Dschungelkönig Gil Ofarim (43) führte sie deshalb mit dem besonderen Accessoire, das mit kleinen Swarovski-Steinen verziert war.

Thore machte zuletzt auch mit seinem neuen Job außerhalb der Fernsehbranche Schlagzeilen. Anfang des Jahres verriet der Schauspieler Bild, dass er alle drei Filialen von McDonald's in Aachen als Franchisenehmer übernommen hat und damit Chef von rund 120 Mitarbeitern geworden ist. Vor allem wegen seiner Familie – mit Ehefrau Jana hat er zwei kleine Kinder – suchte er sich ein weiteres berufliches Standbein, bei dem er geregeltere Arbeitszeiten hat. 2024 gab er seine Moderation von "taff" auf, Ende 2025 verkündete er auch seinen Ausstieg bei The Voice Kids. Dem Hauptformat The Voice of Germany will er aber weiter treu bleiben.

Imago Thore Schölermann bei den GQ Men of the Year Awards, November 2025

Instagram / thoreschoelermann Thore Schölermann mit seinem Hund Rudi, März 2026

Instagram / janaschoelermann Jana und Thore Schölermann mit ihrer Tochter Ilvi