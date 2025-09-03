Nun äußert sich Ex Jana-Maria zum Umut-Emma-Fremdgeh-Drama

Die neue Reality-TV-Show "The Power" sorgte bereits zum Start für großes Drama. Ein Teaser zeigte, wie Kandidatin Emma Fernlund (24) mit Serkan Yavuz (32) in einem toten Winkel verschwand und möglicherweise einen intimen Moment teilte – und das, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt wohl noch mit Umut Tekin (28) zusammen war. Nach einem öffentlichen Schlagabtausch der ehemaligen Sommerhaus-Bewohner meldet sich nun auch Umuts Ex Jana-Maria Herz (33) zu Wort – und kann sich einen kleinen Seitenhieb wohl nicht verkneifen. "Wie fühlt es sich an?", kommentiert sie einen Beitrag des Instagram-Accounts instacringe.tv.

Jana-Marias Reaktion kommt wohl nicht von ungefähr. Ihr Kommentar wird von vielen als direkte Anspielung auf ihre eigene Erfahrung mit dem 28-Jährigen interpretiert. Die beiden lernten sich 2022 bei Bachelor in Paradise kennen und verließen die Show als Paar. Ein Jahr später nahm das Paar an der vierten Staffel Temptation Island V.I.P. teil – doch nach den Dreharbeiten folgte die Trennung. Grund dafür: Umut betrog seine damalige Partnerin während des Formats mit Emma und kam daraufhin mit ihr zusammen.

Während Jana-Maria das aktuelle Drama mit einer Prise Humor zu nehmen scheint, sieht das bei Emma und Umut anders aus. Kurz nach der Veröffentlichung des Vorschau-Clips zeigte sich der Love Island VIP-Kandidat wütend. "Traurig, dass man tote Winkel sucht, um fremdzugehen", erklärte er in seiner Instagram-Story und warf seiner Ex vor, ihn wochenlang belogen zu haben. Wenig später meldete sich Emma zu Wort und wies die Anschuldigungen zurück. "Wir haben alles privat geklärt, es gibt nichts, worüber du keine Klarheit hättest", stellte die 24-Jährige klar.

Instagram / janamariaherz, Nicole Kubelka / Future Image Collage: Jana-Maria Herz, Emma Fernlund und Umut Tekin

RTL / René Lohse Umut und Jana-Maria, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

RTL Emma Fernlund und Umut Tekin im "Sommerhaus der Stars" 2024