Jana-Maria hofft, dass Dschungel Umuts weiche Seite zeigt

Eigentlich war die Stimmung zwischen Jana-Maria Herz (33) und ihrem Ex Umut Tekin (28) jahrelang angespannt. Bei seiner derzeitigen Dschungelcamp-Teilnahme scheint sie ihm aber trotzdem die Daumen zu drücken. Die Seite, die Umut im Camp von sich zeigt, scheint Jana gut zu gefallen. Unter anderem sprach er ohne große Details ein für sie beide sensibles Thema an: die Abtreibung, die die Influencerin während der Beziehung durchführen ließ. Umuts erwachsener Umgang mit dem Thema bringt Jana auf Instagram nun zu einer Bitte an die Zuschauer: "Ich habe in den Folgen gesehen, dass er deshalb richtig gelitten hat, auch vor drei Jahren hat er richtig gelitten. Ihr solltet das auch ernst nehmen und auch mal ein anderes Gesicht von ihm sehen. Nicht immer nur der Herzensbrecher Umut, sondern ihr solltet ihn auch mal richtig kennenlernen."

Jana sprach in der Vergangenheit meistens negativ über Umut – immerhin trennten die beiden sich, weil er bei Temptation Island VIP fremdging. Doch ihre gemeinsame Geschichte scheint sie bis heute zu verbinden und die 33-Jährige hat mittlerweile wohl ihren Frieden geschlossen. Dass Umut das Thema Abtreibung im Dschungel ansprach, obwohl sie sich anderes vornahmen, nimmt sie ihm nicht übel. Ganz im Gegenteil: "Wir haben uns geschworen, dass wir nie in der Öffentlichkeit darüber sprechen. Wenn er das dann auspackt, dann kommt es wirklich von Herzen." Auch hinter Umuts Seitensprung hat Jana mittlerweile einen Haken gesetzt. "Ich weiß, jetzt spreche ich wieder gut von ihm, aber es ist nun mal drei Jahre her, dass er mir fremdgegangen ist. Und ich möchte nicht mehr, dass ihr [...] und die anderen immer 'Umut der Fremdgänger' sagen – nein, Umut ist auch ein Mensch und ich möchte, dass ihr das im Dschungel seht", betont sie.

Über die Abtreibung sprach Umut relativ beiläufig, als es im Camp um das Thema Kinder und Familie ging. Namen nannte er dabei keine, betonte aber, dass er sich schon eigenen Nachwuchs wünsche. Er erklärte, seine Partnerin habe sich für die Abtreibung entschieden, er hätte heute schon gerne einen "kleinen Umut Junior". Jana meldete sich im Anschluss selbst im Netz zu Wort und erklärte die damalige Situation. "Wir beide waren viel zu jung", meinte sie. Zudem sei die Schwangerschaft ungeplant gewesen und das Ex-Paar habe gemeinsam entschieden, das Kind nicht zu bekommen. Eine Situation, die für beide nicht leicht war: "Wenn ich ein Kind in die Welt setze, möchte ich auch einen stabilen Vater an meiner Seite haben, der das Kind großziehen kann."

RTL / René Lohse Umut und Jana-Maria, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

RTL Umut Tekin im Dschungelcamp 2026

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz im April 2025