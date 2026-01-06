Lily Collins und ihr Charlie starten verliebt ins Jahr 2026

Lily Collins (36) und Ehemann Charlie McDowell (42) starteten das neue Jahr auf besonders harmonische Weise. Warm eingepackt zog es das Paar zu einem gemeinsamen Spaziergang durch den Park, wie auf liebevollen Schnappschüssen zu sehen war, die die Schauspielerin auf Instagram teilte. "Der beste Weg, in 2026 zu starten – lachend und gemeinsam mit dir durchs Leben zu gehen", schrieb Lily dazu. Nach den Feierlichkeiten zu ihrem ersten Weihnachten als Familie mit Töchterchen Tove, die das Paar letztes Jahr über eine Leihmutter willkommen hieß, zeigte sich das Trio nun entspannt und glücklich. Diese positiven Vibes möchte die Emily in Paris-Darstellerin auch mit ihren Fans teilen.

Die Feiertage verbrachte die kleine Familie in gemütlicher Atmosphäre, wie weitere Fotos auf Lilys Instagram verrieten. Mit einem leuchtenden Lächeln hielt die Schauspielerin ihre Tochter für ein gemeinsames Selfie mit Charlie, während im Hintergrund eine wärmende Feuerstelle knisterte. Besonders süß: Tove im Weihnachtskleid mit Sternenprint und beim Öffnen ihrer Geschenke. "Unsere kleine Toves erstes Weihnachten", schwärmte Lily unter einem ihrer Beiträge und fügte hinzu: "Wir fühlen die ganze Magie der Feiertage." Neben Momenten voller Geschenkechaos und besinnlicher Abende zeigte die Schauspielerin selbst kreative Weihnachtsdeko und liebevolle Details aus ihrer festlichen Familienzeit, so Daily Mail.

Lily scheint neben ihrem trauten Familienglück auch beruflich Höhenflüge zu erleben. Ihre Serie "Emily in Paris" führt aktuell die Netflix-Charts an, worüber sie sich ebenfalls bei ihren Fans bedankte. Für die Weltpremiere der fünften Staffel hatte die Schauspielerin erst kürzlich Paris besucht und dabei einmal mehr gezeigt, wie wichtig ihr Familie ist. Lily, die nach eigenen Aussagen ständig an ihre Tochter denkt, teilt regelmäßig Einblicke in ihr Leben als Mutter. Die Verbindung zwischen ihr, Charlie und der kleinen Tove zeigt sich dabei in fast jedem ihrer Posts – ein Trio, das ganz im Zeichen der Nachwuchsmagie zu stehen scheint.

Instagram / lilyjcollins Lily Collins vor den Dreharbeiten für "Emily in Paris" Staffel 5

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und ihr Ehemann Charlie McDowell

Getty Images Charlie McDowell und Lily Collins, Ehepartner