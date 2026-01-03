Gewusst? Das ist Schauspielerin Ashley Parks nerdiges Hobby

Ashley Park (34) hat ein neues Herzprojekt und das ist herrlich nerdig: Die Schauspielerin verriet Mitte Dezember in Paris beim Premierenabend zur fünften Staffel von Emily in Paris, dass sie derzeit ununterbrochen häkelt. Wo? Auf dem roten Teppich, im Zug, zwischen Interviews – überall, sagt Ashley, die das Hobby liebevoll ihr "Roman Empire" nennt, wie sie People erklärte. Für wen? Unter anderem für Kollegin Lily Collins (36), der sie zum Pressestart eine selbstgemachte "emotional-support succulent" schenken wollte. Und sie legt schon nach: "Ich habe schon Mini-Projekte für alle angefangen", schwärmt Ashley, die ihre neue Leidenschaft mit einem breiten Grinsen als "ein bisschen nerdig, aber so süß" beschreibt.

In der Show "Good Morning America" plauderte Ashley zusätzlich aus, dass sie sogar für Lilys zehn Monate altes Baby Tove Jane McDowell häkelt, das Lily mit Regisseur Charlie McDowell (42) hat. "Es wurde einfach ein Hobby. Es sieht so aus, als würde ich einen Etsy-Shop eröffnen", witzelte sie in der Sendung. Auch Drew Barrymore (50) ging nicht leer aus: In der "Drew Barrymore Show" überreichte Ashley der Moderatorin einen gehäkelten Untersetzer mit Gänseblümchen – Drew nannte das Geschenk "so schön". Parallel dazu feiert "Emily in Paris" ein Wiedersehen mit den Fans: Staffel fünf ist seit dem 18. Dezember bei Netflix verfügbar und schickt Emily Cooper samt Clique nach Rom. People traf Ashley und Lily zur Feier an Bord des Venice Simplon-Orient-Express, wo die beiden offen über ihre Freundschaft sprachen.

Abseits der Kameras verbindet Ashley und Lily eine enge, intuitive Freundschaft. Lily beschrieb bei People ihre Co-Stars so: "Ashley ist die einzige Person, bei der ich etwas fühle, wenn sie etwas fühlt – Freude, Wut oder Traurigkeit. Das bekomme ich sogar aus einer Textnachricht oder ihren Songs." Ashley erzählt, was ihr daran am meisten bedeutet: Sie seien in das Leben der jeweils anderen gekommen, ohne etwas voneinander zu brauchen. Heute könne man sich Tage oder Wochen nicht hören, und doch wisse sie, dass Lily immer da sei – und umgekehrt. Vielleicht ist es genau diese Wärme, die jetzt Masche für Masche in Ashleys Häkelstücke wandert: kleine, persönliche Gesten, die Freundschaften feiern und Erinnerungen festhalten.

Getty Images Ashley Park, Schauspielerin

Instagram / lilyjcollins Lily Collins, ihre Tochter Tove und ihr Ehemann Charlie McDowell an Thanksgiving 2025

Getty Images Lily Collins und Ashley Park, "Emily in Paris"-Stars