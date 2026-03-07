Lily Collins erhält Verlobungsring nach drei Jahren zurück

Lily Collins (36) kann ihr Glück kaum fassen: Drei Jahre nachdem ihr Verlobungsring gestohlen wurde, hat die Schauspielerin das wertvolle Schmuckstück zurückerhalten. Am 5. März teilte die Emily in Paris-Darstellerin die frohe Neuigkeit mit ihren Fans. In einer Instagram-Story schrieb sie: "Vielen Dank an Joe the Jeweler Chicago, der dabei geholfen hat, meinen originalen Verlobungsring wiederzufinden, nachdem er vor fast drei Jahren gestohlen wurde." Das Schmuckstück, das ihr Ehemann Charlie McDowell (42) ihr zur Verlobung geschenkt hatte, verschwand damals während eines Besuchs in einem Spa in West Hollywood. Auf einem Foto zeigte sich Lily strahlend vor Glück, während sie den großen, oval geschliffenen Diamantring wieder am Finger trägt.

Außer ihrem Verlobungsring wurde damals auch Lilys Ehering gestohlen. Das Los Angeles County Sheriff's Office hatte die Ermittlungen aufgenommen und festgestellt, dass es keine Anzeichen eines gewaltsamen Eindringens an dem Ort gab, an dem Lilys Habseligkeiten aufbewahrt wurden. Dennoch blieben die Schmuckstücke jahrelang verschwunden. "Diesen Ring wieder zu Hause zu haben, bedeutet uns so viel. Ich bin immer noch sprachlos, dass er wieder an meinem Finger ist", freute sich die Schauspielerin. Ein weiteres Foto zeigte Lily bei ihrem Besuch im Juweliergeschäft. Sie bedankte sich persönlich bei dem familiengeführten Unternehmen für dessen Hilfe bei der spektakulären Wiederbeschaffung.

Seit Lily und Charlie 2021 den Bund der Ehe geschlossen haben, hat sich in ihrem Leben einiges verändert. Im Januar 2025 wurden die beiden Eltern einer Tochter namens Tove Jane McDowell (1), die von einer Leihmutter zur Welt gebracht wurde. "Willkommen im Mittelpunkt unserer Welt", schrieben die frischgebackenen Eltern damals auf Instagram. Ende Januar feierten sie bereits den ersten Geburtstag ihrer Tochter, die ihr Leben komplett verändert habe. Erst kürzlich war Lily auch bei der 3rd Annual Desert Smash Celebrity Pickleball Challenge in La Quinta zu Gast, wo sie gemeinsam mit Charlie, ihrer Schwiegermutter Mary Steenburgen (73) und Stief-Schwiegervater Ted Danson (78) Familienzeit verbrachte. Die viel beschäftigte Schauspielerin genießt solche entspannten Ausflüge im Kreise ihrer Liebsten – nun wieder mit einem ganz besonderen Funkeln an ihrer Hand.

Anzeige Anzeige

Instagram / lilyjcollins Lily Collins vor den Dreharbeiten für "Emily in Paris" Staffel 5

Anzeige Anzeige

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und ihr Ehemann Charlie McDowell

Anzeige Anzeige

Instagram / lilyjcollins Lily Collins, ihre Tochter Tove und ihr Ehemann Charlie McDowell an Thanksgiving 2025