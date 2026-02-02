Phil Collins ist 75: Tochter Lily teilt emotionale Hommage

Mit einem Strahlen im Gesicht und ganz viel Herz hat Lily Collins (36) den 75. Geburtstag ihres Vaters Phil Collins (75) gefeiert – und die innigen Momente direkt mit ihren Fans geteilt. Auf Instagram postete die Emily in Paris-Darstellerin mehrere Selfies mit dem legendären Genesis-Sänger, aufgenommen am gestrigen Ehrentag, an dem die Familie zusammenkam. In ihrer langen Liebeserklärung dankte Lily ihrem Vater für alles, was er in seinem Leben erreicht hat, für die Freude, die er weltweit verbreitet hat, und für all die Erinnerungen, die sie miteinander teilen. Sie schwärmte, wie dankbar sie sei, ihn an diesem besonderen Tag umarmen, mit ihm lachen und in Erinnerungen schwelgen zu können: "Stolz ist noch untertrieben. Ich liebe dich bis zum Mond und zurück.“

Nicht nur Lily gratulierte öffentlich. Auch Phils Sohn Nic veröffentlichte ein Foto mit seinem Vater und Bruder Mathew auf Instagram und schrieb dazu, wie stolz er auf den Musiker sei und wie sehr er sich von ihm inspirieren lasse. Lily kommentierte prompt unter dem Beitrag und nannte ihren gemeinsamen Vater "den absolut Größten". Schwester Joely meldete sich ebenfalls zu Wort und lobte die Familienfotos, bevor auch sie ihrem Vater liebe Grüße zum Geburtstag sandte. Auch wenn er sich mittlerweile auf Krücken stützen muss, nahm er den Tag mit sichtbarer Freude und im Kreise seiner Kinder und Enkelkinder wahr. Der Musiker selbst hatte in Interviews zuletzt offen darüber gesprochen, dass er beim Laufen auf Unterstützung angewiesen ist und sich von der Bühne zurückgezogen hat.

Phil Collins beschrieb in der Vergangenheit, wie der berühmte Disney-Soundtrack von "Tarzan" mit der Oscar-prämierten Ballade "You’ll Be in My Heart" als musikalische Hommage an Lily entstand. Der Song wurde zu einem seiner bekanntesten Werke, und Lily erinnere sich noch immer gerne an die Zeit, als ihr Vater damit weltweit berühmt war. Trotz seiner gesundheitlichen Rückschläge pflegt Phil eine enge Bindung zu seinen fünf Kindern, die ihn bei seinen Auftritten begleiteten und nun auf persönliche Weise unterstützen. Eine enge Bindung und Liebe, die Lily in ihrer neuen Rolle als Mutter nun auch weitergeben kann.

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und Phil Collins 2026

Getty Images Lily Collins bei der Netflix-Premiere von "Emily in Paris"

Getty Images Phil Collins und mit seiner Tochter Lily