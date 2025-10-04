"Tatort"-Star Edin Hasanović hat seinen eigenen Cold Case

Edin Hasanović feiert am Sonntag, den 5. Oktober, an der Seite von Melika Foroutan sein Debüt im Tatort. In der neuen Folge aus Frankfurt am Main geht es um ein ganz besonderes Konzept: Das Ermittlerteam widmet sich ungelösten Mordfällen, sogenannten Cold Cases. Doch hinter der Schauspielkarriere von Edin verbirgt sich eine eigene, tief bewegende Cold-Case-Geschichte. Seit dem 1. Juni 1992 fehlt von seinem Vater Senad jede Spur. Der Mann aus dem bosnischen Ort Klisa gilt als eines von rund 700 Opfern eines grausamen Massakers während des Balkankonflikts. Edin selbst war noch ein Säugling, als sein Vater vermutlich ermordet wurde.

Die Familie des Schauspielers durchlebte unvorstellbare Traumata. Laut Edin war sein Vater gezwungen, seinen neugeborenen Sohn entweder in den Fluss zu werfen oder an seine Ehefrau zu übergeben, bevor er abgeführt wurde. "Ein letzter Blickwechsel zwischen Mama und Papa. Ohne zu wissen, dass es ihr letzter sein wird", erzählte der Star einmal auf Instagram tief berührt. Seine Mutter floh mit ihm nach Deutschland, nachdem sie an diesem Schicksalstag auch drei ihrer Brüder verloren hatte. Trotz großer Entbehrungen, Flüchtlingsunterkunft und schwieriger Startbedingungen gelang Edin der Weg an die Schauspielschule und schließlich in die deutsche Film- und Fernsehwelt.

Der Verlust seines Vaters prägt den Schauspieler bis heute, doch er lässt sich davon antreiben, statt unterzugehen. Sein Durchbruch kam 2015 mit dem Film "Schuld sind immer die anderen", es folgten große Erfolge bis hin zum Oscar-prämierten Film "Im Westen nichts Neues". Auch Jahre später teilt er in den sozialen Medien Gedanken an seinen Vater und hofft, eines Tages Antworten zu finden. Den Anhänger seines Vaters, auf dem die Worte "Volim te" ("Ich liebe dich" auf Bosnisch) eingraviert sind, trägt er immer bei sich. Seine Geschichte inspiriert viele und zeigt, wie aus Verlust und Schmerz Stärke entstehen kann.

Getty Images Edin Hasanović, Schauspieler

Instagram / edin__hasanovic Senad, Edin Hasanović´s Papa, 1992

Instagram / edin__hasanovic Edin Hasanović´s Kette von seinem Vater, darauf steht auf bosnisch "Volim te" (dt. Ich liebe dich)