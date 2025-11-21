Edin Hasanovics "Edins Neo Night" wird nicht fortgesetzt

Für Fans von "Edins Neo Night" gibt es enttäuschende Neuigkeiten: ZDFneo beendet die Late-Night-Show nach nur zwei Staffeln. Diese Entscheidung bestätigte Schauspieler Edin Hasanovic in einem Interview mit der Hörzu. "Nein, das geht nicht mehr weiter", erklärte er kurz und knapp. Über die Gründe für das Aus der Show, die insgesamt 14 Episoden umfasste, äußerte sich weder Edin noch der Sender. Das Format, das von der Produktionsfirma Seapoint entwickelt wurde, lockte zuletzt nur noch 60.000 Zuschauer an, nachdem bereits die erste Staffel mit durchschnittlich 80.000 Zuschauern eher mäßige Ergebnisse erzielt hatte.

Die Einschaltquoten lassen darauf schließen, dass die Resonanz für die Show deutlich hinter den Erwartungen lag. Während die Reichweiten in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen teilweise auf bis zu 1,9 Prozent Marktanteil kletterten, blieb die Marke von einem Prozent häufiger unerreicht. Auch die Klickzahlen in der Mediathek des ZDF konnten offenbar keine Verlängerung rechtfertigen. Dennoch bleibt Edin nicht beschäftigungslos: Seit Oktober ist er zusammen mit Melika Foroutan Teil des neuen Tatort-Teams in Frankfurt. Der Auftakt der Krimireihe war ein voller Erfolg und zog 8,83 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Am 30. November werden die beiden Ermittler ihren zweiten Fall lösen.

Abseits seines beruflichen Erfolgs ist Edins persönliche Geschichte von besonderer Tragik geprägt. Der Schauspieler musste früh mit dem Verlust seines Vaters umgehen, der 1992 während des Bosnienkriegs verschwand und vermutlich einem Massaker zum Opfer fiel. Diese Vergangenheit und die Auswirkungen auf sein Leben haben ihn stark geprägt. Heute versucht Edin, sich sowohl in seiner Karriere als auch in seinem Leben auf die positiven Dinge zu konzentrieren und nutzt seine Rollen im Fernsehen, um vielseitige Facetten seines Talents zu zeigen.

Getty Images Edin Hasanović, Schauspieler

ARD Maryam Azadi (Melika Foroutan) und Hamza Kulina (Edin Hasanovic) spielen im Tatort Frankfurt

Getty Images Edin Hasanovic im September 2022