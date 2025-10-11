"Superhot": Bill Kaulitz schwärmt für diesen TV-Kommissar

Bill Kaulitz (36) hat ein neues Objekt seiner Schwärmereien gefunden: Kein Geringerer als Edin Hasanovic, der neue Kommissar im Frankfurter Tatort, lässt das Herz des Tokio-Hotel-Sängers höher schlagen. Im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" erklärte Bill über den Schauspieler: "Ich liebe ja Edin, ich bin ja ganz verliebt in Edin!" Gemeinsam mit seinem Bruder Tom (36) träumte der Sänger sogar davon, selbst einmal im "Tatort"-Universum mitzuwirken.

Besonders charmant fand Bill die Vorstellung, dass er als Ermittler eine Affäre mit Edins Figur haben könnte. "Ich hab dann mit Edin eine Affäre. Das wäre superhot." Seine kreative Ader zeigte der 36-Jährige in der Podcast-Folge, als er sich sogar eine komplette Storyline ausmalte: Bill als Ermittler in Polizeiuniform, unter der Dusche, und Edin als Liebhaber. Auch Tom zeigte sich von dieser Idee angetan und erklärte scherzhaft: "Das wäre ein absoluter Hit." Doch abseits dieser amüsanten Drehbuchträume bleibt die Realität: Edin ist seit 14 Jahren glücklich mit der Schauspielerin Natalia Rudziewicz liiert.

Bill ist dafür bekannt, seine Begeisterung für interessante Männer öffentlich zu teilen. Früher sprach er etwa offen von einer Schwäche für SPD-Politiker Lars Klingbeil. Außerdem sorgten seine Beziehungen zu prominenten Persönlichkeiten wie Ballermann-Star Marc Eggers (39) für Schlagzeilen. Auch eine leidenschaftliche Wiesn-Begegnung mit Reality-Star Jannik Kontalis (29) wurde von den Fans viel diskutiert.

IMAGO / APress Bill Kaulitz, 2023

Getty Images Edin Hasanović, Schauspieler

Instagram / thecandycrash Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, August 2025 in Los Angeles