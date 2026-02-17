Vor Hochzeit: Travis plant Geschenkmarathon für Taylor Swift

Travis Kelce (36) hat Taylor Swift (36) mit einer wahren Geschenkeflut zum Valentinstag überhäuft – und das soll erst der Anfang einer ganz besonderen Überraschungsserie gewesen sein, wie Insider nun der Zeitung The Sun verrieten. Der Football-Star schenkte seiner Verlobten drei Louis-Vuitton-Teile, einen Hermès-Kaftan sowie zwei elegante Luxusuhren im Gesamtwert von über 84.200 Euro. Insgesamt gab Travis rund 118.700 Euro aus, um den letzten Valentinstag vor ihrer geplanten Hochzeit im Juni "einzigartig und besonders" zu machen, wie eine Quelle aus dem Umfeld des Paares berichtete. Zu den Louis-Vuitton-Geschenken zählen eine Strickjacke für 3.280 Euro, ein passender Rock für 1.960 Euro sowie eine Varsity-Jacke – alles Stücke, die Taylor kürzlich erwähnt hatte.

Doch damit nicht genug: Der dreifache Super-Bowl-Champion hat offenbar einen romantischen Countdown bis zur Hochzeit geplant. "100 Tage vor dem großen Tag – und dann wieder nach 50 Tagen, 30 Tagen und jeden Tag im letzten Monat – wird er ihr Blumensträuße liefern lassen", enthüllte der Insider. Taylor soll dabei all ihre Lieblingsblumen erhalten: Rosen in vielen Farben, Hortensien und Orchideen. "Er möchte, dass sie sich auf die beste Art und Weise überwältigt fühlt – umgeben von einer der Dinge, die sie im Leben am meisten liebt: Blumen und ihren süßen Duft", so die Quelle weiter.

Die Hochzeit selbst soll in Taylors luxuriösem Anwesen in Rhode Island stattfinden, das sie für 26,9 Millionen Euro erworben hat. The Sun berichtete bereits, dass die Sängerin das Anwesen in ein florales Wunderland verwandeln möchte. Angeblich sind rund 1,01 Millionen Euro allein für die Landschaftsgestaltung eingeplant, wobei spezialisierte Gärtner engagiert werden sollen, um die Träume des Paares in eine atemberaubende Realität zu verwandeln.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Imago Travis Kelce und Taylor Swift bei den US Open 2024

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025