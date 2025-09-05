Vito Schnabel und seine Frau Helena knutschen auf Red Carpet

Bei den Filmfestspielen in Venedig sorgten zwei überraschende Gäste für Aufsehen. Vito Schnabel (39) und seine Ehefrau Helena Althof glänzten bei einem seltenen Auftritt auf dem Red Carpet. Das Paar, das sich seit seiner Hochzeit im Juli 2024 rar gemacht hat, zog alle Blicke auf sich, als es sich liebevoll vor den Kameras küsste. Vito beeindruckte in einem eleganten, klassischen Anzug, während das Model Helena in einer auffälligen, schulterfreien, pinken Robe mit Silberapplikationen auftrat.

Der Anlass für diesen besonderen Auftritt war die Premiere des Films "In the Hand of Dante", bei dem Vito als Produzent tätig war. Sein Vater, der bekannte Filmemacher Julian Schnabel (73), führte Regie bei diesem mit Stars gespickten Film. Zum Cast gehören unter anderem die Leinwandgrößen Oscar Isaac (45), Gal Gadot (40), Gerard Butler (55) und Al Pacino (85). In dem Streifen wird das Manuskript von Dantes "Göttlicher Komödie" gestohlen, woraufhin ein episches Abenteuer beginnt, das den Protagonisten schließlich zu einem Mafiaboss nach New York führt.

Vito, der eigentlich als Kunsthändler tätig ist, zeigte in den vergangenen Jahren immer wieder sein Interesse für Filme, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Seine Frau Helena unterstützt ihn bei all seinen Unternehmungen. Ihre Hochzeit im Juli 2024 war der Höhepunkt ihrer anderthalbjährigen Beziehung. Die Brünette ist vor allem durch ihren Papa bekannt, den berüchtigten Personenschützer Peter Althof (70). Der Kampfsportler zeigte sich in der Vergangenheit immer begeistert von der Liebe seiner Tochter. "Ich bin unendlich glücklich und freue mich so sehr für mein Mädchen. Helena und Vito haben eine ganz besondere Verbindung", schwärmte er noch vor der Trauung gegenüber Bild.

Getty Images Vito Schnabel und Helena Althof in Venedig, September 2025

Getty Images Helena Althof und Vito Schnabel, September 2025

Christoph Hardt / Future Image Peter Althof, Bodyguard